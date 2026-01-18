logo
Dejan Savić otišao poslije pitanja hrvatskog novinara: "Pozdravite Tucka, sve najbolje"

Dejan Savić otišao poslije pitanja hrvatskog novinara: "Pozdravite Tucka, sve najbolje"

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Srpski stručnjak i selektor Crne Gore bio upitan za izjavu Ivice Tucka da on za njega "nije Srbin, već prije svega veliki prijatelj".

Dejan Savić na Evropskom prvenstvu Izvor: Pedja Milosavljevic / Sipa Press / Profimedia

Trofejni srpski vaterpolo stručnjak Dejan Savić vodio je u nedjelju reprezentaciju Crne Gore do pobjede protiv Holandije u Beogradskoj areni. Poslije tog meča je davao izjave u miks-zoni i jedan odgovor je privukao posebnu pažnju.

Novinar hrvatskog "Večernjeg lista" pitao ga je izjavu tamošnjeg selektora Ivice Tucka da za njega "Savić nije Srbin, kao što ni on za njega nije Hrvat".

"Pozdravite Tucka, hvala najljepše, utakmica je bila divna", kazao je Savić i otišao bez želje da nastavi razgovor o toj temi.

Pred kamerama Radio-televizije Crne Gore je analizirao utakmicu.

"Krenuli smo izuzetno loše, ali na neki način uspjeli smo da uradimo ono što nam je svojstveno. Da krenemo dobro i završimo loše. Sad smo na neki način okrenuli, krenuli smo loše, a završili dobro. Odbrana je bila fenomenalna, pogotovo sa igračem manje. Kada smo stisli u presing, to je bilo to"

Njegov tim u utorak će igrati protiv Srbije, u posljednjem kolu grupne faze Evropskog prvenstva.

"Srbija? Polako, vidjećemo, ima još dva dana", nasmijao se Savić.

Šta je Tucak rekao o Saviću

Izvor: Albert ten Hove/Marcel ter Bals / DeFodi Images / Profimedia

Selektor Hrvatske Ivica Tucak ovako je pričao o srpskom stručnjaku i svom velikom prijatelju:

"Ja ne mogu drugačije. Dejan Savić za mene nije Srbin, niti sam ja za njega Hrvat, da ne upotrebljavam one teže izraze, koji se nažalost koriste. On je za mene gospodin sportista, prijatelj, drug, ljudska gromada, ne samo u fizičkom smislu. Čovjek pun emocija, duha, inteligentan, načitan, sa njim možeš proći 1.500 tema i u svakoj uživati. Kome je to palo ružno, neka mu je, kome je lijepo - hvala Bogu. Sport treba da spaja ljude", kazao je Tucak za Sportal.

