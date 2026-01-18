Veliki preokret Crne Gore u Beogradskoj areni: Ništa od medalje, ali Svetsko prvenstvo je na vidiku

Vaterpolisti Crne Gore pobijedili Holandiju u drugoj fazi Evropskog prvenstva u Beogradu.

Izvor: Dimitrije Vasiljevic / Alamy / Profimedia

Vaterpolisti Crne Gore pobijedili su Holandiju 15:11 u 2. kolu druge faze Evropskog prvenstva u Beogradu. Iako su "lale" vodile 10:7 u trećoj četvrtini, ekipa Dejana Savića je dodala gas i trijumfom povećala šanse da se plasmanom izbori za odlazak na Svjetsko prvenstvo 2027. godine u Budimpešti.

Kada je u pitanju borba za medalje, jasno je da Crna Gora ne može da bude u polufinalu, jer je u uvodnoj fazi izgubila od Mađarske 10:13, a u drugoj rundi protiv Španije 6:14. U sistemu u kojem samo dvije ekipe iz grupe idu u polufinale, to je previše poraza za prolaz.

Crnogorci će u posljednjem meču na turniru igrati protiv Srbije u utorak od 20.30 časova.