Reprezentacija Izraela je najlošiji tim na Evropskom prvenstvu u Beogradu.

Izvor: MN PRESS

U susretu koji je odlučivao o plasmanu od 13. do 16. mjesta, reprezentacija Slovačke je u Beogradskoj areni savladala Izrael rezultatom 11:8 i time rivalu prepustila posljednje mjesto na turniru. Zvanično: Izrael je najlošija reprezentacija na Evropskom prvenstvu.

Izraelci su u razigravanju za donji deo tabele osvojili svega dva boda i to dan ranije nakon boljeg izvođenja peteraca protiv Slovenije. Slovačka je, zahvaljujući trijumfu u ovom meču, popravila plasman i prvenstvo završila na 14. poziciji, iza Malte, a ispred Izraela i Slovenije. Takvim ishodom, Slovenija je zauzela 15. mjesto, dok je Malta, jedina selekcija koja je u ovom mini-takmičenju ostvarila maksimalan učinak, završila kao 13. na tabeli.

Vidi opis Oni su najgora reprezentacija Evropskog prvenstva u Beogradu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 17 / 17

Sam duel između Slovačke i Izraela bio je praktično riješen već u ranoj fazi. Slovaci su od početka nametnuli tempo, držali rezultatsku kontrolu i na poluvrijeme otišli sa prednošću od tri gola (6:3). Presudni trenutak dogodio se u trećoj četvrtini, koju je Slovačka dobila sa 3:2 i dodatno učvrstila put ka pobjedi.

U posljednjem dijelu susreta Slovaci su mirno priveli meč kraju, izbjegli začelje tabele, dok je Izrael takmičenje završio kao posljednjeplasirani tim.

Vrijedi podsjetiti da je reprezentacija Srbije u grupnoj fazi takođe lako izašla na kraj sa Izraelom, slavivši ubjedljivom razlikom od 19:9. Naredni zadatak "delfina" je meč protiv Mađarske, koji je na programu u nedjelju od 20.30 sati.

Bonus video:

Pogledajte 01:15:29 Priča za medalju: Andrija Prlainović Izvor: MONDO Izvor: MONDO

(MONDO)