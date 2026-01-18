logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Oni su najgora reprezentacija Evropskog prvenstva u Beogradu

Oni su najgora reprezentacija Evropskog prvenstva u Beogradu

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Reprezentacija Izraela je najlošiji tim na Evropskom prvenstvu u Beogradu.

Izrael je najlosija reprezentacija na evropskom prvenstvu Izvor: MN PRESS

U susretu koji je odlučivao o plasmanu od 13. do 16. mjesta, reprezentacija Slovačke je u Beogradskoj areni savladala Izrael rezultatom 11:8 i time rivalu prepustila posljednje mjesto na turniru. Zvanično: Izrael je najlošija reprezentacija na Evropskom prvenstvu.

Izraelci su u razigravanju za donji deo tabele osvojili svega dva boda i to dan ranije nakon boljeg izvođenja peteraca protiv Slovenije. Slovačka je, zahvaljujući trijumfu u ovom meču, popravila plasman i prvenstvo završila na 14. poziciji, iza Malte, a ispred Izraela i Slovenije. Takvim ishodom, Slovenija je zauzela 15. mjesto, dok je Malta, jedina selekcija koja je u ovom mini-takmičenju ostvarila maksimalan učinak, završila kao 13. na tabeli.

Sam duel između Slovačke i Izraela bio je praktično riješen već u ranoj fazi. Slovaci su od početka nametnuli tempo, držali rezultatsku kontrolu i na poluvrijeme otišli sa prednošću od tri gola (6:3). Presudni trenutak dogodio se u trećoj četvrtini, koju je Slovačka dobila sa 3:2 i dodatno učvrstila put ka pobjedi.

U posljednjem dijelu susreta Slovaci su mirno priveli meč kraju, izbjegli začelje tabele, dok je Izrael takmičenje završio kao posljednjeplasirani tim.

Vrijedi podsjetiti da je reprezentacija Srbije u grupnoj fazi takođe lako izašla na kraj sa Izraelom, slavivši ubjedljivom razlikom od 19:9. Naredni zadatak "delfina" je meč protiv Mađarske, koji je na programu u nedjelju od 20.30 sati.

Bonus video: 

Pogledajte

01:15:29
Priča za medalju: Andrija Prlainović
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Vaterpolo Izrael Evropsko prvenstvo

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC