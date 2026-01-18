Oni su najgora reprezentacija Evropskog prvenstva u Beogradu

Reprezentacija Izraela je najlošiji tim na Evropskom prvenstvu u Beogradu.
U susretu koji je odlučivao o plasmanu od 13. do 16. mjesta, reprezentacija Slovačke je u Beogradskoj areni savladala Izrael rezultatom 11:8 i time rivalu prepustila posljednje mjesto na turniru. Zvanično: Izrael je najlošija reprezentacija na Evropskom prvenstvu.
Izraelci su u razigravanju za donji deo tabele osvojili svega dva boda i to dan ranije nakon boljeg izvođenja peteraca protiv Slovenije. Slovačka je, zahvaljujući trijumfu u ovom meču, popravila plasman i prvenstvo završila na 14. poziciji, iza Malte, a ispred Izraela i Slovenije. Takvim ishodom, Slovenija je zauzela 15. mjesto, dok je Malta, jedina selekcija koja je u ovom mini-takmičenju ostvarila maksimalan učinak, završila kao 13. na tabeli.
Sam duel između Slovačke i Izraela bio je praktično riješen već u ranoj fazi. Slovaci su od početka nametnuli tempo, držali rezultatsku kontrolu i na poluvrijeme otišli sa prednošću od tri gola (6:3). Presudni trenutak dogodio se u trećoj četvrtini, koju je Slovačka dobila sa 3:2 i dodatno učvrstila put ka pobjedi.
U posljednjem dijelu susreta Slovaci su mirno priveli meč kraju, izbjegli začelje tabele, dok je Izrael takmičenje završio kao posljednjeplasirani tim.
Vrijedi podsjetiti da je reprezentacija Srbije u grupnoj fazi takođe lako izašla na kraj sa Izraelom, slavivši ubjedljivom razlikom od 19:9. Naredni zadatak "delfina" je meč protiv Mađarske, koji je na programu u nedjelju od 20.30 sati.
