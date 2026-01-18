Ako ne sad, onda kad? Srbija mora da se osveti Mađarskoj - jača je za Dušana Mandića

Srbija i Mađarska sastaće se u grupnoj fazi Evropskog prvenstva u Beogradu u meču koji je na programu u 20.30 sati

Izvor: MN PRESS

Vaterpolo reprezentacija Srbije i Mađarska sastaju se u grupnoj fazi Evropskog prvenstva u Beogradu. Derbi današnjeg dana je na programu u 20.30 sati - kako dolikuje, u udarnom terminu i kao najvažniji meč na turniru. Dobro se poznaju dva rivala, ali "delfini" bi mogli imati motiv više da osvete nacionalni tim poslije dva bolna poraza koja se i danas pamte.

Srbija dosad nije poražena u grupnoj fazi ovog takmičenja, mada su Mađari korak ispred jer je srpski tim kroz produžetak stigao do pobjede nad Holandijom. Tako je svjetski prvak iz 2023. prvi u grupi sa devet bodova, dok su izabranici Uroša Stevanovića drugi sa osam, a onda slijede Španija (6), Crna Gora (3), Holandija (1) i Francuska (0). S obzirom na to da prve dvije reprezentacije idu u dalju fazu takmičenja, srpskom timu svakako bi odgovaralo da sa prve pozicije traži put ka finalu prvaka Evrope.

Bilo kako bilo, pred Srbijom je vrlo težak zadatak jer je Mađarska u gotovo svakom meču bila vrlo dominantna. Ovaj tim pobijedio je Francusku ogromnom razlikom 15:7, potom Crnu Goru 13:10, a onda i Maltu velikih 21:6. Bili su Mađari bolji i od Holandije i slavili su 16:11.

Srbija se možda ne može pohvaliti tako velikim razlikama, pošto je srpski tim posle produžetaka pobijedio Holandiju 18:16, bio bolji od Španije u tijesnom meču 12:11, a onda deklasirao Izrael 19:9, pa pobijedio i Francusku 14:10. "Delfini" su u početku tražili ritam, ali čini se da iz meča u meč igraju sve bolje.

Vraća se Dušan Mandić! Reprezentacija Srbije će poslije dva meča suspenzije moći da računa na Dušana Mandića. Najbolji vaterpolista svijeta je u utakmici protiv Španije zaradio isključenje, a onda i dvije utakmice kazne. Međutim, to nije demoralisalo srpski tim, protiv Francuza i Izraelaca odigrali su vrlo dobro i bez "ubojite ljevice" izašli su kao pobjednici.

Srbija sprema revanš za dva bolna poraza

Srbija i Mađarska su stari rivali i meč ova dva tima gotovo da garantuje spektakl. Međutim, srpski igrači su u posljednja dva meča koja nose veliki značaj pretrpjeli vrlo bolne poraze od Mađarske. Sad je vrijeme za revanš.

Najprije su Mađari bili bolji na Evropskom prvenstvu 2024, kad su poslije penala slavili 15:14 u četvrtfinalu i tako izbacili Srbiju sa takmičenja. Bio je to meč u kojem su "delfini" stigli do preokreta, poslije tijesnog prvog poluvremena Mađarska je povela minimalnih 9:8, a onda je srpski tim izjednačio na 10:10. Međutim, izvedba penala koštala je srpske igrače plasmana u polufinale.

Drugi bolan poraz Mađari su Srbiji nanijeli minulog ljeta, kad su u polufinalu Svjetskog prvenstva pobijedili. Olimpijski šampioni ponovo su ostali bez medalje, a dali su posljednji atom snage u meču sa ovim timom, ujedno su bili favoriti, ali... Tada se činilo da srpski tim nema veliku šansu, pošto je do početka četvrte četvrtine gubio velikih 16:12. A onda su umijeće redom pokazivali Dušan Mandić, Miloš Ćuk i Vasilije Martinović, pa je srpska ekipa do kraja imala gol zaostatka (19:18), ali je već bilo kasno.

Srbija je kasnije u borbi za treće mjesto, protiv Grčke, doživjela ubjedljiv poraz. Umor je prevazišao granice, a "delfini" su ostali bez medalje koju su sanjali od 2015.

Šta je rekao Uroš Stevanović?

Selektor reprezentacije Srbije Uroš Stevanović imao je nekoliko riječi na račun predstojećeg rivala: "Ulazimo u derbi s Mađarskom što je prva karta za polufinale. Igramo protiv Mađara zbog kojih su mijenjana pravila u vaterpolu što njima odgovara i moramo da se spremimo za to", rekao je.

"Nadam se da će mnogo toga doći do izražaja, energija sa tribina, naša želja, volja i da se nadamo pozitivnom rezultatu", zaključio je Stevanović.

Šta je rekao Žolt Varga?

Trener reprezentacije Mađarske dugo godina bije bitku sa Srbijom. Dobro poznaje igrače srpskog tima, te nema sumnje da je na programu spektakl u Beogradu. "Znamo Srbiju, olimpijski šampion i odlična ekipa. Uradićemo sve što možemo da pobijedimo Srbiju", rekao je Varga.

"Jakša je pet godina bio kod mene, sve smo osvojili zajedno. Izvan bazena sam prijatelj sa mnogim igračima, ali to je profesionalni život. Igramo jedni protiv drugih, ko bude bolji neka pobijedi", rekao je selektor Mađarske.

Ko se nalazi u grupi F?

U grupi F sa kojom će se ukrstiti grupa E nalaze se: Grčka, Hrvatska, Italija, Gruzija, Rumunija, Turska. Trenutno je prva na tabeli Grčka, ali situacija je i dalje vrlo promjenljiva na toj strani žrijeba, s obzirom na to da su tek prvi mečevi završeni. Sve u svemu, očekivanja su da u dalju fazu takmičenja prođu Grčka, Italija ili Hrvatska, te će jedna od ovih reprezentacija biti rival Srbiji u polufinalu.

