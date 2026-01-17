logo
"Vraća nam se najbolji, hoće da se dokaže protiv svojih": Vaterpolisti Srbije žele da se revanširaju Mađarima u Beogradu

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Srbija i Mađarska odmjeriće snage na Evropskom prvenstvu u Beogradu, a pobjeda je vrijedna polufinala.

Nikola Dedović i Viktor Rašović o utakmici Srbija Mađarska Izvor: MN PRESS

Vaterpolisti Srbije igraju meč odluke protiv selekcije Mađarske u nedjelju od 20.30, a pobjeda donosi direktan plasman u polufinale Evropskog prvenstva koje se igra u Beogradu. U susret duelu sa starim znancima govorili su reprezentativci Nikola Dedović i Viktor Rašović.

Mađari su dužnici srpskim vaterpolistima jer su ih pobijedili na posljednja dva velika takmičenja. 

"Bila je sa Francuzima zahtjevna utakmica. Oni su podmlađeni, mi smo odigrali kako smo zamislili. Mađari su sve utakmice pobijedili. I oni su podmladil ekipu. Agresivni su, imaju veliki motiv ali moramo da se organizujemo i da odigramo na najbolji način. Nama je najbitnija dobra igra u odbrani. Znamo se, godinama igramo jedni protiv drugih. Moramo da nađemo rješenje za njihov napad", rekao je Dedović.

Srbija će konačno biti kompletna jer se vraća Dušan Mandić poslije odrađene suspenzije.

"Najbolji igrač na svijetu. Svi smo zdravi, to je najvažnije, a on će biti posebno motivisan protiv svojih iz Ferencvaroša".

Očekuje se veliki broj navijača na tribinama, ali će i Mađari imati svoju podršku.

"Privilegovani smo da igramo u Beogradu, pred našom publikom. Pozivam navijače da napune Arenu, da zajedno ostvarimo uspeh. Ovo je četvrtfinale za nas, znamo šta znači pobjeda. Nije nam to prvi put da igramo. Čuli smo Novakovu podršku, hvala mu na tome. Jednom nam je doieo energiju i sreću i neka tako bude i sada", završio je Dedović.

Viktor Rašović pamti dva poraza od Mađara, vrijeme je da se uzvrati. 

"Dobro je bilo protiv Francuske, prava priprema za Mađare. Malo smo slabije počeli, ali smo brzo uhvatili ritam i sigurno pobijedili. Znamo šta utakmica znači, plasman u polufinale. Dužni su nam, pobijedili su nas u četvrtfinalu Evropskog u Zagrebu, polufinalu Svjetskog u Singapuru. Bili su bolji u grupi u Parizu, ali to nije tada imalo velike posljedice. Poznajemo se, nema tajni. Mlada su ekipa, vrhunski, brzi igrači, sve je to garancija za veliki duel i nadam se našu pobjedu."

U posljednja dva okršaja velikih rivala viđeno je dosta golova, ali Rašović smatra da to ne mora da bude slučaj u nedjelju.

"Očekujem drugačiji meč. Ovo je novi vaterpolo, vjerujem samo da ćemo imati manji broj primljenih golova. Vraća nam se Mandić, jedan od najboljih igrača svijeta i siguran sam da će on željeti da se dokaže pred svojim saigračima iz Ferencvaroša".

Tagovi

Vaterpolo Srbija Mađarska Viktor Rašović Nikola Dedović

