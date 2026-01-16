Ovako sad izgleda put Srbije na EP u vaterpolu!

Pobjeda Srbije protiv Francuske otvara vrata polufinala na Evropskom prvenstvu u vaterpolu.
Izvor: MN PRESS
Vaterpolo reprezentacija Srbije pobijedila je Francusku 14:10 (9:4) u prvom meču druge runde Evropskog prvenstva u vaterpolu. To znači da je ponovo preuzela drugo mjesto u grupi, pošto je prethodno iz prve faze takmičenja prenijela pet bodova.
Na taj način vraćena je prednost u odnosu na Španiju, koja je danas razbila Crnu Goru 14:6, dok je ispred Srbije jedino Mađarska koja ima maksimalan učinak sa devet bodova.
Upravo protiv Mađarske će Srbija igrati u nedelju za polufinale, odnosno za prvo mjesto u grupi, dok će se u slučaju poraza "delfina" situacija biti zakomplikovana. U tom slučaju će Srbiji ostati šansa da se borimo samo za drugo mjesto i moraćemo dobro da pazimo na Španiju, koja ima šest bodova.
Samo dvije najbolje ekipe iz svake grupe prolaze dalje, a situacija u drugoj grupi EP je takva da su u prednosti Italija i Grčka sa po šest bodova, dok Hrvatska i Rumunija imaju po tri.
Meč između Srbije i Mađarske igra se u nedjelju od 20.30 i na tom susretu vratiće se najbolji srpski vaterpolista Dušan Mandić poslije suspenzije, a protiv Crne Gore Srbija završava grupnu fazu u utorak od 20.15.