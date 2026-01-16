logo
Magija ostavila Hrvate bez teksta u beogradskoj Areni: Pogledajte najljepši gol Evropskog prvenstva

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Reprezentacija Hrvatske izgubila je od Grčke u Beogradu, a za sve to je kriv Stilijanos Argiropulos koji je dao najljepši gol na Evropskom prvenstvu.

Grci savladali Hrvatsku na Evropskom prvenstvu Izvor: Printscreen/X/Hellenic Oympics

Hrvati bi mogli da ostanu bez plasmana u polufinale Evropskog prvenstva i to zahvaljujući pravoj "bombi". Golu koji je ostavio sve u beogradskoj Areni bez teksta i donio pobjedu Grčkoj poslije neizvjesne i dramatične završnice - 11:10.

Glavni "krivac" za to je Stilijanos Argiropulos koji je izveo popularnu "šraubu". Šut po kom je poznat srpski as Dušan Mandić. Iznenadio je cijelu odbranu Hrvata i dao gol o kom će se dugo pričati. Usudio se to da uradi u posljednjoj četvrtini na oko tri minuta prije kraja. Zaista maestralan potez.

Fauliran je, svi u reprezentaciji Hrvatske su očekivali da će nekome da doda loptu, posebno pošto je bio okrenut leđima od gola. Ali, on je imao drugačiju ideju, izveo je "šraubu" i ostavio Hrvate bez teksta. Prije tog gola su Grci ostali sa igračem manje zbog "brutalitija" koji je dosuđen Genidunijasu. Uprkos tome što su duže od tri minuta imali igrača manje u bazenu, grčki vaterpolisti su uspjeli da izdrže i pobijede.

Argiopulos ima 29 godina, trenutno igra za mađarski Ferencvaroš, a zanimljivo je da je sezonu 2021/22 proveo baš u Hrvatskoj gdje je igrao za Jug i osvojio tamošnji šampionat sa timom iz Dubrovnika. Najveći uspjeh u karijeri mu je osvajanje Lige šampiona sa Olimpijakosom (sezona 2017/18), dok je sa reprezentacijom Grčke osvojio srebro na Olimpijskim igrama u Tokiju, izgubio je od Srbije u finalu.

Šta je problem za Hrvatsku?

Pošto su pravila u vaterpolu promijenjena, sada se poslije prve faze prave nove grupe i prenose se bodovi. Nešto slično kao u rukometu. U novoformiranoj grupi Hrvati su u velikom problemu pošto su prenijeli samo tri boda.

Tako u novoj grupi Italija i Grčka imaju po šest bodova, Hrvatska i Rumunija po tri, Turska i Gruzija su bez bodova. Po dvije prvoplasirane ekipe prolaze u polufinale. U drugoj grupi Mađarska ima šest, Srbija pet, Španija i Crna Gora po tri boda, Holandija jedan, Francuska je bez bodova.

Tagovi

Vaterpolo Hrvatska Grčka

