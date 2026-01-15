Pomjeren meč Srbije na EP u vaterpolu

Vaterpolisti Srbije igraće nešto kasnije prvi meč druge faze Evropskog prvenstva u Beogradu nego što je bilo očekivano.

Izvor: MN PRESS

Vaterpolo utakmica Srbija - Francuska na Evropskom prvenstvu u Beogradu dobila je novi termin. Prvobitno je trebalo da se igra u petak od 15.30, međutim Evropska plivačka federacija donijela je odluku da je pomjeri za kasnije, tako da će ipak biti od 20.30 u "Beogradskoj areni".

Prvobitni raspored govorio je da će prvoplasirani iz ove grupe i trećeplasirani iz grupe "A" biti u terminu od 15.30, međutim zbog toga što je Srbija ipak domaćin ovog turnira - pomjeren je njen meč za "udarni" termin od 20.30.

Srbija u drugoj fazi takmčenja na Evropskom prvenstvu u vaterpolu treba da odigra mečeve i protiv Crne Gore i Mađarske, gdje ćemo probati da "odbranimo" prolazak u polufinale. Upravo je Mađarska prenijela šest bodova iz svoje grupe, dok je Srbija sa pet prošla dalje.

Španija i Crna Gora su prenijele po tri boda i one će se takođe boriti za mjesto u polufinalu, gdje ima mjesta samo za dvije najbolje ekipe iz grupe.

Ako ne bude promjena, Srbija i Mađarska igraju u nedjelju od 20.15, a sa Crnom Gorom igra u utorak od 20.30.