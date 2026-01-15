logo
Hrvatima ni "brutaliti" nije pomogao protiv Grka: Izgubili su u Beogradu, sad će teško do polufinala

Bojan Jakovljević
Bojan Jakovljević
0

Reprezentacija Hrvatske sebi napravila veliki problem porazom od Grčke u prvoj grupnoj fazi Evropskog prvenstva.

Vaterpolisti Grčke pobijedili Hrvatsku Izvor: MN PRESS

Završena je prva grupna faza na Evropskom prvenstvu u vaterpolu koje se tokom januara igra u Beogradskoj areni. Posljednji meč grupne faze odigrale su selekcije Grčke i Hrvatske, a taj meč bio je izuzetno važan za nastavak takmičenja jer su obje selekcije već obezbijedile prolaz u drugu grupnu fazu. Grčka je pobijedila Hrvatsku (11:10), osvojila prvo mjesto i prenijela maksimalnih šest bodova dalje, iako im nije bilo lako da to urade.

Na sredini posljednje dionice, pri rezultatu 10:8 u korist grčkog tima, sudije su gledale VAR snimak i dosudile brutaliti Genidunijasu koji je nogom u lice udario Žuvelu. Skoro tri i po minuta su Grci igrali sa igračem manje u bazenu, sve do kraja posljednje dionice, a u tom periodu uspjeli su da se odbrane! 

Prije ovog meča odigrana su ostala tri susreta današnjeg programa. Turska je savladala Slovačku (17:16), Italija je bila ubjedljiva protiv Rumunije (20:6), a Gruzija je deklasirala Sloveniju (22:11). Kada su svoj meč završili Grci i Hrvati, postalo je jasno kako će izgledati novoformirana grupa!

Italija je, isto kao i Grčka, u drugu grupnu fazu prenijela maksimalnih šest bodova, Rumunija i Hrvatska prenose po tri boda, dok su Turska i Gruzija bez bodova. Samim tim, te dvije ekipe nemaju šanse da se nađu u polufinalu Evropskog prvenstva koje će izboriti po dva najbolja tima iz obje novoformirane grupe.

Kako izgleda grupa gdje je Srbija?

Rezultati danas odigranih mečeva nisu imali uticaj na novoformiranu grupu u kojoj se nalazi Srbija - "delfini" su svoj put saznali u četvrtak uveče, nakon pobjede nad Izraelom. Srbija je osvojila prvo mjesto u grupi C, a iz te grupe su prolaz dalje obezbijedile selekcije Španije i Holandije. Iz grupe A, sa kojom se ukrštaju, dalje su prošle Mađarska, Crna Gora i Francuska.

Reprezentacija Mađarske prenijela je maksimalnih šest bodova u drugu grupnu fazu, Srbija je prenijela pet, Španija i Crna Gora po tri, Holandija jedan, a Francuska u nastavku takmičenja nema bodove. Upravo će Francuska biti prvi rival Srbije u nastavku takmičenja - meč se igra u petak od 20.30, a na njemu neće nastupiti Dušan Mandić koji je suspendovan zbog brutalitija.

Jedan od najboljih igrača na svijetu vratiće se u tim za okršaj protiv Mađarske u nedelju (20.30), a Srbiji zatim preostaje meč protiv Crne Gore u utorak (20.30). Na tom meču, protiv nekadašnjeg selektora Srbije Dejana Savića koji sada vodi Crnogorce, trebalo bi da Srbija potvrdi plasman u polufinale Evropskog prvenstva - ako sve prođe u redu.

Vaterpolo Hrvatska Grčka Evropsko prvenstvo

