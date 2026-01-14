logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Hrvati u šoku šta su čuli na EP u Beogradu: "Prvo aplauzi za himnu, pa sad i ovo"

Hrvati u šoku šta su čuli na EP u Beogradu: "Prvo aplauzi za himnu, pa sad i ovo"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Javnost u Hrvatskoj iznenađena je muzikom koja je puštana sa razglasa u "Beogradskoj areni" za vrijeme njihovog meča protiv Gruzije.

Javnost u Hrvatskoj iznenađena je muzikom koja je puštana sa razglasa u Areni Izvor: Printscreen/HRT 2

Vaterpolo reprezentacija Hrvatske odigrala je do sada dvije utakmice na Evropskom prvenstvu u Beogradu i bez većih problema savladala je Sloveniju (20:4) i Gruziju (18:7), a komšije su posebno oduševljene dočekom u "Beogradskoj areni". Hjihova himna "Lijepa naša" nije izviždana, nego su navijači u Beogradu čak i aplaudirali. Pogledajte kako je to izgledalo:

Pogledajte

00:41
Himna Hrvatske u Beogradu
Izvor: HRT 2
Izvor: HRT 2

S obzirom na prošlost i sukob od koga su rane još svježe, ovo je bio dokaz da stvari idu na bolje, dok nije to jedina stvar koja je iznenadila hrvatsku javnost za vrijeme Evropskog prvenstva u Beogradu.

Vidjeli smo da je selektor Ivica Tucak reagovao zbog lopte kojom se igra turnir, dok je medije u Hrvatskoj iznenadio izbor muzike s razglasa. Tako je hrvatska "Nova" pisala o tome da dok je tajao pregled VAR snimka i traženja "brutalitija" za Rina Burića puštena simpatična numera.

"Dok je trajao pregled VAR snimka, organizatori su, kako bi na simpatičan način povećali napetost situacije, s razglasa pustili poznatu numeru Marka Snoua pod nazivom 'Materia Primoris: The Promise', koja je poznatija kao muzička tema popularne američke serije 'Dosijei X' iz 90-ih. To je jedna od muzičkih podloga koje se puštaju u beogradskoj dvorani tokom pregledanja VAR-a", piše hrvatski portal u tekstu pod naslovom "Dašak nostalgije u Beogradu: Evo što su puštali dok je Hrvatska čekala provjeru VAR-a".

Inače, sudije su nakon pregledanja snimka donijele odluku da "nije bilo ničega mističnog" u potezu Burića, tako da nije kažnjen najstrožom kaznom u vaterpolu, za razliku od najboljeg srpskog igrača Dušana Mandića.

Podsjetimo, Hrvatska će se sa Grčkom u četvrtak boriti za prvo mjesto u grupi, a makar do polufinala ne može sa Srbijom.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Vaterpolo Hrvatska Evropsko prvenstvo

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC