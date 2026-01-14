Hrvati našli zamjerku Evropskom prvenstvu u Beogradu: "Raspitaćemo se i vidjeti da li je tako i drugima"

Selektor vaterpolo reprezentacije Hrvatske otkrio šta smeta njegovim igračima na Evropskom prvenstvu u Beogradu.

Reprezentacija Hrvatske dominantno je ušla u drugu fazu Evropskog prvenstva u vaterpolu u Beogradskoj areni, a selektor Ivica Tucak je rekao da njegovim igračima smetaju lopte kojima se igra turnir.

Konkretno, Hrvati smatraju da su lopte pretvrde.

"Malo mi se igrači žale da je lopta pretvrda. Vidjećemo, raspitaćemo se da li je tako i drugima", rekao je Tucak poslije utakmice protiv Gruzije i ubjedljive pobjede 18:7 u utorak. U prvom kolu, u nedjelju, Hrvati su deklasirali Sloveniju, 20:4.

Poslije dva trijumfa i uoči derbija Grupe B protiv Grčke u četvrtak, 15. januara, Ivica Tucak je rekao da je najvažnije da će njegov tim preneti bodove u glavnu fazu, odnosno u grupu iz koje se ide u polufinale.

"Ne mogu baš da kažem da je odlično"

"Prenosimo bodove dalje i to je važno, bila je ovo vrlo dobra utakmica, ne mogu baš da kažem da je bila i odlična, nedostajalo je malo koncentracije."

Njegov tim, aktuelni evropski vicešampion, postigao je 38 golova u prva dva meča.

"Imali smo danas dosta izrađenih situacija i to je plod dobre igre, prave napadačke. Sa te strane sam zadovoljan", dodao je Tucak, trofejni selektor Hrvatske, koju vodi još od 2012. i koju je vodio do dva olimpijska srebra, dva svetska zlata i jednog evropskog zlata.