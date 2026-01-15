logo
Šta u drugoj fazi treba vaterpolistima Srbije za polufinale Evropskog prvenstva?

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Srbija je uradila veliki posao, ali mora da nastavi sa pobjedama kada se spoje grupe na Evropskom prvenstvu u vaterpolu u Beogradu.

kalkulacije srbije na evropskom prvenstvu u vaterpolu Izvor: MN PRESS

Vaterpolo reprezentacija Srbije takmičenje na Evropskom prvenstvu u Beogradu nastavlja u novoj grupi, sa novim rivalima. To su tri ekipe koju su bile najbolje u grupi A - Mađarska, Crna Gora i Francuska, a već se zna i ko ima kakvu startnu poziciju.

Mađarska u novu grupu prenosi maksimalnih šest osvojenih bodova, Srbija ih ima pet, dok Španija i Crna Gora imaju po tri boda koje nose u drugu fazu. Holandija nosi jedan bod, a Francuska je bez bodova i ta dva tima mogli bi već sada da otpišemo iz borbe za plasman u polufinale Evropskog prvenstva.

Mnogo bitnije je ko ostaje u borbi za polufinale! Srbija je u veoma dobroj poziciji pred početka druge grupne faze, ali vaterpolisti su već više puta istakli da ništa nije urađeno i da najvažniji mečevi tek slijede. Srbija će, kao prvoplasirana u grupi, igrati protiv Francuske, Mađarske i na kraju Crne Gore.

Jasno je i prije početka takmičenja u drugoj grupnoj fazi da će sve tri pobjede u novoj grupi odvesti Srbiju do prve pozicije i samim tim nešto lakšeg posla u polufinalu. Veoma je bitno takmičenje nastaviti pobjedom nad Francuskom, koja je bez šansi za polufinale, a zatim na tom talasu odmjeriti snage sa Mađarskom i Crnom Gorom - koje su daleko izazovniji rivali.

Meč protiv Mađarske mogao bi da ima presudan značaj za reprezentaciju Srbije, jer bi to mogla da bude direktna borba za prvo mjesto u novoj grupi. Sa druge strane, okršaji protiv Crne Gore uvijek nose i posebnu emociju, odnosno dodatnu motivaciju na oba kraja bazena, pa se taj trijumf nikako ne smije upisati prije kraja susreta.

Za reprezentaciju Srbije biće posebno važno i kako će Crna Gora i Španija igrati ostale mečeve. Recimo, međusobni okršaj ta dva tima mogao bi jednu selekciju potpuno da izbaci iz kombinacija za polufinale, dok bi nam odgovaralo i da im Francuska ili Holandija otkinu bodove u njihovim međusobnim okršajima.

Na kraju, najvažnije je zaključiti da Srbija sve drži u svojim rukama. Ekipa Uroša Stevanovića podigla je formu i pokazala kvalitet, a pošto se igra u Beogradskoj areni očekuje se da bi i publika mogla da pogura nacionalni tim ka borbi za medalje. Za početak je cilj polufinale Evropskog prvenstva, a onda će lako prebaciti misli na osvajanje zlata!

Plasman na početku druge grupne faze:

  • Mađarska - 6 bodova
  • Srbija - 5 bodova
  • Španija - 3 boda
  • Crna Gora - 3 boda
  • Holandija - 1 bod
  • Francuska - 0 bodova

(MONDO)

RK BORAC