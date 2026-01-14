Dejan Savić s mnogo poštovanja govorio o Vjekoslavu Kobešćaku: "Pitanje je šta će majstor vaterpola da nam priredi"

Trofejni srpski stručnjak sa puno pijeteta govori o Vjekoslavu Kobešćaku, hrvatskoj legendi i selektoru Francuske

Izvor: Albert ten Hove/Marcel ter Bals / DeFodi Images / Profimedia

Selektor vaterpolo reprezentacije Crne Gore Dejan Savić (50) spreman je sa svojim timom za meč protiv Francuza u 3. kolu Evropskog prvenstva u Beogradskoj areni. Ta utakmica biće odigrana ove srijede od 18 časova, a trofejni srpski stručnjak je u svom stilu naglasio gdje je najveća prijetnja po njegov tim.

"Pitanje je šta će majstor ovog sporta, odnosno najbolji igrač u reprezentaciji Francuske, Vejkoslav Kobešćak, da nam priredi", rekao je Savić za B92 kroz osmijeh.

Crnogorci su u prethodne dvije utakmice pobijedili Maltu 21:12 i izgubili od Mađarske 10:13, kao i Francuska, koja je izgubila od Mađarske 7:15, pa pobijedila Maltu 22:13. Mađari su današnjim trijumfom protiv Malte 21:6 "ovjerili" osvajanje prvog mjesta u Grupi A, Crnogorci i Francuzi odlučivaće u međusobnom duelu o drugoj poziciji i o tome koliko će ko od ta dva tima prenijeti bodova u sljedeću fazu.

Savić i Kobešćak imali su srdačan susret i na konferenciji za novinare u Beogradskoj areni pred početak turnira, pogledajte:

Ko je Vjekoslav Kobešćak?

Vjekoslav Kobešćak (51) je rođeni Zagrepčanin, trener Juga i učesnik tri olimpijska turnira u reprezentaciji Hrvatske, 1996. 2000. i 2004. Osvojio je olimpijsko srebro sa "barakudama", a njegov otac Vlado je bivši predsjednik Vaterpolo saveza Hrvatske, dok je i njegov brat Dario takođe bio vaterpolista.

Sa Jugom je osvojio titulu Lige šampiona 2016, a godinu poslije je stigao do finala.

Bonus video: Tajm-aut Dejana Savića

Pogledajte 00:32 Dejan Savić Izvor: RTS Izvor: RTS

