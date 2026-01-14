Suspendovani lider reprezentacije Srbije Dušan Mandić moraće van bazena da odgleda meč protiv Izraela - i ne samo taj.

Izvor: MN PRESS

Srpski vaterpolisti u srijedu igraju protiv Izraela na Evropskom prvenstvu, na kraju prve grupne faze u Beogradskoj areni. Meč će početi u 20.30 časova i srpski tim u njemu neće imati takmičarski značaj, jer će svakako prenijeti u sledeću fazu pet od maksimalnih šest bodova, a Izrael je ispao.

Sa predstavnicima medija o tome su pričali Vasilije Martinović, Nikola Lukić i Petar Jakšić, a prije oficijelnog dijela Martinović je dobio čestitku za 23. rođendan. U najavi meča komentarisao je isključenje Dušana Mandića i kaznu zbog koje najbolji srpski vaterpolista neće igrati u naredna dva meča.

"Najljepši poklon bi mi kao i cijelom timu bila medalja. Pobjeda protiv Španije je bitna zbog samopouzdanja, rasterećeniji smo sada. Kod isključenja Dušana Mandića najvažnije je da nismo pali poslije toga. Naprotiv, podigli smo se, igrali sa još više energije. Suđenjem se ne bavimo. Slijedi Izrael, svaki meč moramo da odigramo maksimalno ozbiljno. Nema euforije, ono pravo tek počinje.Treninzi će nam pomoći da održimo formu i agresivnost. Ovo je bila timska pobjeda, u odbrani smo igrali jedan za drugog. Ispoštovali smo sve dogovore, zaustavili njihove najbolje strijelce. Publika nam je davala snagu tokom čitavog meča, vjerujem da će tako da bude u nastavku", rekao je Martinović.

Vidi opis Srbija prvi put igra bez Dušana Mandića: Evo šta čeka vaterpoliste bez najboljeg među njima Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 12 / 12 AD

Nikola Lukić je komentarisao da je u prvom meču, protiv Holandije, srećno izbjegnut poraz jer je srpski tim bio bez energije.

"Protv Holandije smo bili bez energije. Bitno je bilo da se podignemo i sada smo napravili jedan korak ka cilju. Izgleda da volimo težim putem. Slijedi lakša utakmica sa Izraelom ali moramo da održimo nivo igre i biće to priprema za drugu fazu. Nema lakih protivnika, Mađari su nam dužnici sa Svjetskog prvenstva. Biće teže bez Mandića ali ćemo nadoknaditi njegov izostanak. Očekujem publiku u još većem broju. Kada su napravili preokret pomogli su nam da se vratimo i da pobijedimo. Mnogo znači kad se dobije ovakva utakmica."

Vidi opis Srbija prvi put igra bez Dušana Mandića: Evo šta čeka vaterpoliste bez najboljeg među njima Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Petar Jakšić je istakao zajedništvo ekipe:

"Bilo je više tenzije kod nas. Znali smo da moramo da pobijedimo i uradili smo sve po dogovoru. Imali smo taktiku da smanjimo učinak Granadosa. Imali smo više mogućnosti u napadu iako je Mandić bio zaustavljen. Nije nam bilo svejedno kada je isključen. Poslije je bilo kako je bilo, u svakom slučaju utakmica za pamćenje. Slično kao u Parizu u meču sa Grčkom, finiš je bio isti. Nikola je dao gol u posljednjem sekundu. Idemo dalje."

Sljedeću utakmicu Srbija će igrati u petak i tek će biti određeni termini, kad bude poznat definitivni sastav učesnika te grupe iz koje će dvije najbolje ekipe otići u polufinale.