Šefik se kaje zbog napuštanja Srbije: "Crna Gora je bila moja greška, degradirao sam sve"!

Slavni golman Denis Šefik branio je boje Crne Gore i žestoko se pokajao zbog toga.

Izvor: MN PRESS

Legendarni vaterpolo golman Denis Šefik imao je jako živopisnu karijeru. Branio je za Crvenu zvezdu i Partizan, a odluka da kapicu Srbije zamijeni crnogorskom obilježila je njegov životni put. Ipak, taj potez hladne glave vjerovatno ne bi napravio. U tom momentu nastupao je crveno-bijele, bio je jedan od lidera reprezentacije Srbije i Crne Gore, da bi poslije osamostaljenja odlučio da brani za "ajkule".

Na Olimpijskim igrama u Pekingu 2008. godine došlo je do nesuglasica u timu koji je tada predvodio Dejan Udovičić i tada je Šefik odlučio da nastupa za reprezentaciju Crne Gore.

"Napravio sam grešku što sam odlučio da branim za nacionalni tim Crne Gore. Sve što sam godinama stvarao, degradirao sam za te dvije godine", rekao je Šefik u jednom intervjuu.

Kako je donio tu odluku? "Poslije onoga što sam doživeo u Pekingu, gde nisam zaslužio da tadašnji selektor Udovičić ima takav odnos prema meni, shvatio sam da sam završio u reprezentaciji. Sjetio sam se da sam u Jadranu napravio ime, a imao sam i osjećaj da im dugujem, da su zaslužili da branim za njih. Samo nije ispalo ni približno onako kako sam planirao. Čak je po mene bilo veoma loše", istakao je Šefik.

Denis Šefik je ostvario velike uspjehe sa Crvenom zvezdom, iako je njegova cijela porodica navijala za Partizan. Bio je pošten i nikada nije krio da njegovo srce pripada crno-bijelima.

"Uvijek sam prema svima iskren. Mnogi moji drugovi s kojima sam odrastao mislili su da kada igram za Zvezdu neću dati sve od sebe. Ali, ja ne bih mogao sebe u ogledalo da pogledam. Mislim da su Zvezdini navijači to prepoznali", rekao je Šefik jednom prilikom.

Njegov sin je bio atrakcija kada se na Tašu pojavio u crno-bijeloj navijačkoj opremi i nikada mu nije oprostio "izdaju". "Pamtim da sam imao ozbiljnih problema sa sinom. On nije htio da dolazi na utakmice. Jednom se obukao sav u crno-bijelo i došao na Taš. Znam da sam 'umro od smijeha' kada sam ga vidio. Svi su znali da je moj sin i bio je velika atrakcija. Sjećam se da su ga vođe navijača Zvezde zezale, ali nije bilo nikakvih problema", ispričao je Šefik.

Karijera Denisa Šefika

Seniorsku karijeru počeo je u Partizanu 1992. godine, da bi potom prešao u Bečej koji je bio veliki takmac u Jugoslaviji tih godina. Vratio se u Partizan na godinu dana, a onda prešao u crnogorski Jadran gdje se zadržao četiri godinie. Po treći put je zadužio crno-bijelu kapicu 20024. godine, da bi se nakon jedne sezone ponovo našao u Herceg Novom. Proveo je sezonu u Grčkoj, da onda četiri godine nastupao za Budvu. "Izdaju" je režirao 2012. godine kada je stigao u Zvezdu, da bi igračku karijeru završio u Radničkom iz Kragujevca. Sa Zvezdom je osvojio Ligu šampiona, LEN Superkup, kao i prvenstvo i srpski Kup.

Što se tiče reprezentacije osvojio je sve što se moglo osvojiti - dvije olimpijske medalje (srebro, bronza), tri svjetske medalje (zlato srebro i bronzu), četiri odličja na Evropski prvenstvima (tri zlata i srebro), kao i nekoliko Svjetskh liga i Svjetskih kupova. Uz sve ove uspjehe imao je pregršt individualnih priznanja i zvanja "najboljeg golmana".