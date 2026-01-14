Ovo je put Srbije do polufinala Evropskog prvenstva: Već se zna šta čeka "delfine" u drugoj fazi

Reprezentacija Srbije ima tri teške utakmice prije borbe za medalju.

Izvor: MN PRESS

Vaterpolisti Crne Gore savladali su Francusku (13:12) u neizvjesnoj završnici meča trećeg kola prve grupne faze Evropskog prvenstva koje se igra u Beogradskoj areni, a to je veoma važan rezultat za nastavak takmičenja. Ova utakmica veoma je bitna za Srbiju jer je odredila koliko bodova u drugu fazu prenose srpski protivnici, ali i raspored "delfina" na putu do polufinala i borbe za medalje.

Crna Gora je pobjedom nad Francuskom obezbijedila drugo mjesto i tri boda koja nosi u nastavak takmičenja, pa će sa mnogo motiva igrati mečeve druge grupne faze. Između ostalog, Crnogorce čeka i utakmica protiv Srbije, koja će biti pravi klasik svjetskog vaterpola i jedan od najbitnijih mečeva na cjelokupnom Evropskom prvenstvu.

Naravno, očekuje se da Srbije savlada Izrael u meču koji se igra u srijedu uveče, pa da se nakon toga i definitivno potvrdi raspored srpske selekcije. Nakon impresivne pobjede nad Španijom, vaterpolisti Srbije ne bi trebalo da imaju problema protiv Izraelaca, koji su bii veoma blijedi u dosadašnjem toku turnira.

Kako izgleda nova grupa?

Prije posljednjeg kola grupe A znalo se da u narednu fazu prolaze selekcije Mađarske, Crne Gore i Francuske, a sada se zna i kojim redom i uz koliko prenijetih bodova ti timovi nastavljaju takmičenje. Mađari su prenijeli maksimalnih šest bodova, Crnogorci nose tri boda u drugu fazu, a Francuska je autsajder u nastavku takmičenja jer nema bodova.

Sa druge strane, Srbija prenosi pet bodova iz svoje grupe, Španija nosi tri boda u drugu grupnu fazu, dok će Holanđani ponijeti jedan bod u nastavak takmičenja. Osvojili su ga remijem, a zatim porazom na penale od reprezentacije Srbije. To znači da pred početak takmičenja u drugoj fazi Evropskog prvenstva tabela izgleda ovako:

Mađarska - 6 bodova

Srbija - 5 bodova

Španija - 3 boda

Crna Gora - 3 boda

Holandija - 1 bod

Francuska - bez bodova

Kakav je raspored Srbije u drugoj fazi?

Pošto je Mađarska osvojila prvo, Crna Gora drugo, a Francuska treće mjesto u svojoj grupi, zna se u kojim terminima će ti timovi igrati mečeve druge faze. Holandija je trećeplasirani tim u grupi u kojoj je Srbija i oni već znaju svoj raspored, a jedina dilema je da li će prvo mjesto u grupi osvojiti Srbija ili Španija, koji je trenutni lider sa utakmicom više. Pošto Srbija ima meč protiv Izraela, u kojem je veliki favorit, očekujemo da tim Uroša Stevanovića preuzme prvu poziciju.

To znači da će Srbija kao lider C grupe u prvom meču druge grupne faze takmičenja prvo odmjeriti snage sa Francuskom, zatim sa Mađarskom i na kraju sa Crnom Gorom - za prvo mjesto u novoformiranoj grupi, ako sve bude po planu. Ovako će izgledati raspored Srbije ako pobijedi Izrael:

Francuska - Srbija, 16. januar, 16:30

Mađarska - Srbija, 18. januar, 20:30

Crna Gora - Srbija, 20. januar, 20:30

Bonus video:

Pogledajte 00:30 Vaterpolo poništen gol za pobedu na Srbija Holandija Izvor: RTS/screenshot Izvor: RTS/screenshot

(MONDO)