Španija razbila Holandiju na Evropskom prvenstvu

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Biće izuzetno zanimljiva druga grupna faza Evropskog prvenstva, jer Španija nakon pobjede nad Holandijom ima šanse za polufinale.

spanija razbila holandiju na evropskom prvenstvu Izvor: MN PRESS

Vaterpolisti Španije upisali su veoma važnu pobjedu na Evropskom prvenstvu koje se igra u Beogradu, pošto su u meču trećeg kola prve grupne faze savladali Holandiju - 14:7 (3:2, 4:2, 5:2, 2:1). Reprezentacije koje su u dosadašnjem toku šampionata poražene od Srbije borile su se za drugo mjesto u grupi, ali i za bodove koji se prenose u drugu fazu.

Španci su osvojili cijeli plijen i on će im biti veoma značajan u nastavku takmičenja. Da nisu osvojili sva tri boda imali bi ogromnih problema da se domognu polufinala, a i ovako nisu u povlašćenom položaju. Već sada je jasno da će Mađarska i Srbija biti u ogromnoj prednosti za plasman u borbu za medalje - uprkos tome što je Španija potpuno razbila Holandiju.

Meč Holandije i Španije imao je isti tok cijelom svojom dužinom - aktuelni šampion Evrope i sveta polako je lomio rivala koji je protiv Srbije pokazao da može da bude neugodan. Španci nisu imali luksuz da se opuste i već nakon tri dionice riješili su pitanje pobjednika na ovom meču.

Kako trenutno stvari toje, Španija je prvoplasirana u grupi sa šest osvojenih bodova, Srbija je na drugom mjestu sa pet, Holandija ima četiri, dok je Izrael bez bodova. Naravno, to će se promijeniti nakon posljednjeg meča u grupi jer se očekuje laka pobjeda Srbije protiv Izraela, a samim tim i preuzimanje liderske pozicije. Što se tiče prenosa bodova u drugu grupnu fazu, Srbija nosi pet bodova, Španija će ponijeti tri boda, dok Holandija sa samo jednim bodom gotovo da nema nikakve šanse u nastavku takmičenja.

Bonus video:

Pogledajte

01:27
Nikola Jakšić nakon Srbija - Holandija
Izvor: MONDO/Dušan Ninković
Izvor: MONDO/Dušan Ninković

(MONDO)

