"Dušane, odmori, pa u pohod na medalju": Vaterpolisti Srbije znaju kako sa Francuzima, poslaće Jakšu na najjačeg

Vaterpolisti Srbije spremni za Francuze, opet će morati bez Dušana Mandića.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Vaterpolo reprezentacije Srbije u nastavku Evropskog prvenstva u Beogradu odmeriće snage sa selekcijom Francuske, a meč je na programu u petak od 20.30. Sava Ranđelović i Radomir Drašović iznijeli su očekivanja pred duel u kome neće imati pomoć Dušana Mandića.

Ranđelović kao jedan od najiskusnijih u timu zna šta može da očekuje od dobro poznatog rivala i vjeruje da mogu da ostvare zacrtani cilj.

"Očekujem pobjedu, dosta smo kvalitetnija ekipa. Oni su promijenili dosta igrača u odnosu na Pariz, igrali smo u Trebinju. Ako uđemo agresivno od početka, neće biti problema. Znamo od koga nam prijeti najveća opasnost i spremićemo taktiku za njih", rekao je Sava Ranđelović.

Upitan je da li ima umora? "Ranije smo igrali po šest utakmica u šest dana. Sada nije strašno, utakmica na svaki drugi dan. Jedina razlika je u tome što kada si prvi u grupi imao si više slobodnog vremena, a sada igraš isto kao i drugi. Ali kako je nama, tako i svima. Spremali smo se za ovo i znamo da će svaka utakmica biti teška".

Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Koliko nedostaje Dušan Mandić? "Sigurno nedostaje, pogotovo jer je ljevoruki igrač, ali i njemu je možda odgovaralo da odmori jer je nedavno izašao iz povrede. Potrudićemo se da nadomjestimo taj nedostatak i da budemo spremni kada se on vrati".

Kako čuvati Vernoa? "Stavićemo Jakšu na njega i neka se njih dvojica bore. Jak je, eksplozivan i brz. Jedini je igrač od koga prijeti opasnost, gledaćemo da ga sačuvamo, ali će ga i oni čuvati i praviti leteće izmjene sa njim. Znamo da od njega prijeti najveća opasnost i smjenjivaćemo se da uvijek neko svjež bude na njemu".

Prvo sa Francuzima, pa onda Mađarska i Crna Gora. "Dobro je što je tako. Ako dobijemo Francuze, onda je neki proračun da pobjedom protiv Mađara već smo u polufinalu. Ali dobro je da još više uđemo u takmičarski ritam, pa onda da idemo na Mađare".

Za kraj optimistična poruka. "Mislim da možemo mnogo bolje od ovoga sada. Protiv Izraela, koji je slabiji, ne može da se uđe sa 100 odsto kao protiv Španije. To se i vidjelo. Ali sada je druga faza i bićemo spremni".

"Moramo kao protiv Španije"

Radomir Drašović na mečeve sa Izraelcima i Holanđanima gleda kao ne veliku lakciju."Da ne ulazimo u detalje, sve se svodi na taj pristup gdje smo mnogo puta pokazali da ako nije na nivou možemo i protiv autsajdera da pokažemo slabosti. To je ono na čemu treba da radimo. Onako kako je bilo protiv Španije je primjer kako treba da nastavimo".

Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Dobio je pitanje o Dušanu Mandiću. "Nedostaje i kao ličnost i kao igrač. Ne treba ni govoriti o tome. Kao i u svakoj situaciji moramo da se prilagodimo na ono što je data situacija u ovom momentu, a sada je to izostanak Dušana Mandića i nemamo više ljevorukog igrača u ekipi, imamo svoje adute i kvalitete i na drugim pozicijama... Ne predstavlja nam to preveliko opterećenje niti to smijemo sebi da dozvolimo".

Šta je Dušan savjetovao? "On je sa nama konstantno, iskustvom doprinosi i savetuje, gradimo atmosferu i mentalitet i van bazena. Tu je za nas kad god stigne i on i ostali stariji saigrači".