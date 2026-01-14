logo
Srbija razbila Izrael za prvo mjesto u grupi: "Delfini" idu ka polufinalu Evropskog prvenstva

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
0

Reprezentacija Srbije protiv Izraela završila prvu grupnu fazu na Evropskom prvenstvu u vaterpolu ubjedljivom pobjedom.

Srbija pobijedila Izrael Izvor: MN PRESS

Vaterpolo reprezentacija Srbije deklasirala Izrael u trećem kolu prve grupne faze, prenijela pet bodova u drugu grupnu fazu i sada će se protiv Francuske, Mađarske i Crne Gore boriti za polufinale Evropskog prvenstva.

izraelci su se solidno držali prvo poluvrijeme, koje je završeno rezultatom 9:6 za srpske vaterpoliste, ali su onda izabranici Uroša Stevanovića pojačali odbranu, a u napadu dodali gas i prelolomili meč u trećem periodu - 12:7.

Do kraja meča, razlika je narasla i na "plus 10" za konačnih 19:9.

Srbija kao prva u grupi prenosi pet bodova u novoformiranu grupu E, jedan manje imaju Mađari, Španija i Crna Gora prenijeće po tri, Holandija jedan, a Francuska bez bodova.

Srbiji slijede dueli sa Francuskom (16. januar), Mađarskom (18. januar) i Crnom Gorom (20. januar), a dvije najbolje selekcije izboriće plasman u polufinale.

Selektor "delfina" Uroš Stevanović naglasio je da je pobjeda najvažnija u duelu sa Izraelom.

"Važno je da smo pobijedili, kao prvi u grupi prolazimo. Znamo raspored dalje, ništa se ne mijenja i moramo da pobijedimo sve utakmice za polufinale. Poštujemo Francusku, bili su četvrti na Svjetskom prvenstvu, vidjeli smo protiv Crne Gore da ne odustaju. Prišli su na gol razlike, mogli su da izjednače. Poznajemo se, bili smo na turniru u Trebinju. Sve zavisi od nas", rekao je Stevanović.

Golman Milan Glušac najprije je čestitao ekipi na pristupu.

"Čestitao bih momcima na pristupu, iskoristili smo meč da se pripremimo za sve što sledi. Pojačali smo treninge, osjeća se zamor kod nas. Treba i dalje da budemo na maksimumu, svaka utakmica je finale. Znamo od koga prijeti opasnost u Francuskoj. Zahvalio bih se publici", rekao je Glušac.

(MONDO)

Tagovi

Vaterpolo Srbija Evropsko prvenstvo

