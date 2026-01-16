logo
Mađari su zbog "brutalitija" na korak od polufinala: Zbog ovog rezultata Srbija mora da pobijedi

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Vaterpolisti Mađarske sada su veoma blizu plasmana u polufinale Evropskog prvenstva.

Vaterpolo Evropsko prvenstvo Mađarska Holandija Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Vaterpolisti Mađarske sačuvali su maksimalni učinak i nakon četvrtog meča na Evropskom prvenstvu u Beogradu, ali su posao u prvoj rundi druge grupne faze odradili mnogo teže nego što se očekivalo. Mađarska je uspjela da pobijedi Holandiju (16:11), ali joj je u tome mnogo pomogao brutaliti koji je dosuđen u posljednjoj dionici.

Prije toga, Holandija je praktično bila ravnopravan rival u bazenu - slično kao protiv Srbije u prvom kolu prve grupne faze, prije nekoliko dana, na samom početku takmičenja. Da su samo ta dva meča odigrali, pa bi bilo dovoljno da kažemo - Holandija je riješila da proširi spisak zemalja koje u Evropi igraju ozbiljan vaterpolo.

Prethodnih godina je to pokušava Njemačka, pa zatim i Francuska, ali nova generacija holandskih vaterpolista mogla bi da ih naslijedi. Za sada još nisu za evropski vrh - možda nikada ne budu - ali će nekoga uspjeti da opeku u narednim godinama. Protiv Mađarske, jednostavno, nisu mogli više od junačke partije koja neće biti nagrađena bodovima.

Jasno je da Holandija neće u polufinale Evropskog prvenstva, ali ovaj rezultat ima veliki uticaj na to ko će među četiri najbolja tima. Mađari su jednom nogom u polufinalu, praktično ih samo nekoliko zaveslaja dijeli od toga, a svoj put bi mogli da potvrde pobjedom nad Srbijom u narednom meču. Sa druge strane, Srbija večeras igra protiv Francuske, a ukoliko pobijedi na tom meču protiv Mađara će imati isti cilj - da potvrdi plasman u polufinale!



