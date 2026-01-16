Da li je namješten meč Crna Gora - Malta? Stiglo saopštenje iz Saveza pošto se pročulo za skandal

Stigla je prva reakcija na informaciju da je meč Crne Gore i Malte na Evropskom prvenstvu u vaterpolu u Beogradu namješten.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Vaterpolisti Malte optuženi su za namještanje mečeva na Evropskom prvenstvu u Beogradu, između ostalog i onog protiv Crne Gore, a vrlo brzo stiglo je saopštenje Vaterpolo saveza Malte (ASA) u kome se ističe da ništa nije bilo sporno.

Iz Saveza je tako demantovamo da su "primili bilo kakav zvaničan izveštaj ili formalnu prijavu u vezi sa navodnim namještanjem utakmica" u koje su navodno umiješani malteški vaterpolisti, tako da ističu da nisu upoznati ni sa kakvim nepravilnostima o kojim pišu mediji.

"Kategorički izjavljujem da Savez nije primio niti joj je podnesena bilo kakva zvanična prijava, žalba ili formalno obajveštenje u vezi sa ovim navodnim incidentima", navodi se u saopštenju predsjednika ASA.

"Iako svaku ovakvu optužbu shvatamo ozbiljno, neophodno je naglasiti da optužbe ostaju optužbe dok i ukoliko ne budu potvrđene kroz odgovarajući pravni postupak", dodaje se u saopštenju i zaključuje da su sve dosadašnje iznesene optužbe bile neosnovane.

ASA je uz to ponovila spremnost da u potpunosti sarađuje sa svim nacionalnim i međunarodnim institucijama ukoliko zvanična istraga bude pokrenuta ili ukoliko se zatraži pomoć, pozivajući da mediji ostaju uzdržani i poštuju zvanične protokole.

Prema informacijama lista "Times of Malta", nekoliko reprezentativaca Malte učestvovalo je u namještanju utakmica na turniru - između ostalog i protiv reprezentacije Crne Gore u prvom kolu.

Nisu otkrili koji su igrači u pitanju, ali su se oni navodno kladili na gol-razliku u meču protiv Crne Gore (21:12 za "ajkule").

