Namješten meč Crne Gore na Evropskom prvenstvu?

Veliki problemi pojavili su se tokom Evropskog prvenstva u vaterpolu, a trenutno je pod istragom utakmica koju su igrale Crna Gora i Malta.

Izvor: MN PRESS

Evropsko prvenstvo u vaterpolu koje se tokom januara igra u Beogradskoj areni moglo bi da privuče pažnju javnosti zbog jednog od najvećih skandala u istoriji evropskog sporta. Navodno, nekoliko reprezentativaca Malte učestvovalo je u namještanju utakmica na turniru - između ostalog i protiv reprezentacije Crne Gore u prvom kolu.

Više igrača vaterpola reprezentacije Malte je pod istragom zbog navodnog klađenja na sopstvene utakmice na Evropskom prvenstvu, saznaje sajt "Times of Malta". Izvori bliski istrazi rekli su da su igrači, koji se trenutno nalaze u Beogradu gdje igraju završni turnir, osumnjičeni da su se kladili na gol-razliku u prvoj utakmici Malte protiv Crne Gore prošle subote.

Igrači, za koje se vjeruje da ih je ukupno oko četvorica, osumnjičeni su da su navodno planirali da manipulišu utakmicom na način da osiguraju da konačan rezultat ispunjava specifične uslove njihovih opklada i da osvoje novac. Malta je izgubila tu utakmicu rezultatom 21-12. U ovoj fazi, susret Malte i Crne Gore izgleda jedina utakmica koja je pod istragom.

Međutim, izvori su naznačili da bi i naredna utakmica Malte protiv Francuske mogla biti pod lupom ukoliko se pojave dodatne informacije. Svi igrači koji su osumnjičeni učestvovali su u utakmici protiv Izraela u petak. Ukoliko se potvrde, optužbe bi predstavljale ozbiljan udarac ugledu malteškog vaterpola, posebno u vrijeme kada je sport postigao značajan napredak i stekao veću vidljivost na međunarodnoj sceni posljednjih godina.

Iako se posljednjih godina mnogo trude i mnogo ulažu u ovaj sport, reprezentativci Malte spadaju među autsajdere na Evropskom prvenstvu koje se tokom januara igra u Beogradu. Za Maltu, takmičenje je trebalo da bude referentna tačka za napredak na međunarodnoj sceni. Nakon tri poraza u prvoj fazi i četvrtog mjesta u grupi, Malta razigrava za plasman od 13. do 16. pozicije i u prvoj rundi je savladala Izrael. Preostaju joj još mečevi protiv Slovačke i Slovenije.

"Times of Malta" je obaviješten da Uprava za integritet u malteškom sportu (AIMS) istražuje slučaj. Međutim, kada su kontaktirani za komentar, vlasti su rekle da ne mogu ni da potvrde ni da poreknu postojanje bilo kakve istrage u ovoj fazi. Pitanja su poslata malteškoj policiji i Evropskom vodenom sportu, upravnom tijelu i organizatoru Evropskog prvenstva. Kontaktiran za komentar, predsjednik Udruženja vodenih sportova (ASA) Karl Izo rekao je da ASA nije podnijet zvaničan izveštaj, ali je rekao da se nada da optužbe nisu istinite.

"Ne daj Bože da su istinite, jer bi to ukaljalo naporan rad koji je udruženje uložilo da unaprijedi sport tokom proteklih godina“, rekao je.

U petak popodne, Udruženje vodenih sportova izdalo je zvanično saopštenje u kojem je predsjednik Izo rekao da do sada ASA nije podnuhet zvaničan izveštaj, žalba ili formalno obavheštenje u vezi sa ovim navodnim incidentima.

"ASA čvrsto podržava principe integriteta, transparentnosti i fer-pleja, koji su fundamentalni za sport na svim nivoima“, rekao je Izo i dodao:

"Iako svaku optužbu ove prirode shvatamo ozbiljno, neophodno je naglasiti da optužbe ostaju optužbe dok se to ne utvrdi kroz propisani postupak od strane nadležnih organa. ASA ponavlja svoju punu posvećenost otvorenoj i potpunoj saradnji sa svim relevantnim nacionalnim i međunarodnim organima ukoliko se formalno pokrene bilo kakva istraga ili se podnese bilo kakav zahtjev za pomoć".

Ovo bi bio treći slučaj visokog profila u posljednje dvije decenije u kojem je malteška reprezentacija povezana sa istragom o namještanju utakmica ili klađenju. Fudbalska reprezentacija Malte bila je umiješana 2011. godine u skandal sa namještanjem utakmica u koji je umiješan hrvatski kladioničarski sindikat, koji je namjestio ishod kvalifikacione utakmice za Evropsko prvenstvo 2008. protiv Norveške u Oslu. Pet godina kasnije, 2016. godine, šestorica fudbalera Malte do 21 godine suspendovano je od strane UEFA nakon što su proglašeni krivim za uticaj na rezultate dvije kvalifikacione utakmice za Evropsko prvenstvo protiv Crne Gore i Češke Republike.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!