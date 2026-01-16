Španija razbila Crnu Goru na Evropskom prvenstvu!

Vaterpolisti Španije na početku druge grupne faze bili ubjedljivi protiv Crne Gore.

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Vaterpolisti Španije i Crne Gore odigrali su prvi meč u drugoj grupnoj fazi Evropskog prvenstva koje se igra u Beogradu, a čini se da tim nekadašnjeg selektora Srbije Dejana Savića već poslije ovog meča ostaje bez šansi za polufinale. Španija je deklasirala Crnu Goru - 14:6 (4:1, 5:2, 5:2, 0:1).

Već je prva dionica pokazala kuda bi ovaj meč mogao da ode, a do poluvremena su Španci riješili pitanje pobjednika jer su imali ogromnih šest golova prednosti. Nisu se opustili ni u trećem kvartalu, kada su stigli do devet golova prednosti, a zatim su u posljednjem periodu meča odmorili neke od najboljih igrača i u veoma laganom ritmu priveli utakmicu kraju.

Ovaj rezultat znači da Crna Gora praktično već sada ostaje bez šansi za polufinale Evropskog prvenstva, jer će se za dva mjesta boriti Mađarska, Srbija i Španija. Takođe, ovakav ishod meča znači da bi meč posljednjeg kola protiv Srbije crnogorska reprezentacija predvođena selektorom Dejanom Savićem mogla da dočeka i bez teoretskih šansi, dok bi se ekipa Uroša Stevanovića baš na tom meču borila za plasman u polufinale turnira.

U nastavku današnjeg programa reprezentacija Mađarske će igrati protiv Holandije i veliki je favorit u tom meču, dok Srbija u terminu od 20:30 igra protiv Francuske. Eventualna pobjeda srpske reprezentacije bila bi ogroman korak ka polufinalu Evropskog prvenstva pred domaćom publikom. Ovako stoje stvari u grupi:







Standings provided by

Standings provided by Sofascore

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!