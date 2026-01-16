"Došao umjesto prijatelja, a sve je isto": Dejan Savić kriv Crnogorcima za neuspjeh u Beogradu

Iz Crne Gore poručuju da su u Beogradu shvatili da nisu "svjetska klasa" u vaterpolu, a kritike je dobio i selektor Dejan Savić, najtrofejniji u istoriji.

Vaterpolo reprezentacija Crne Gore doživjela je težak poraz od Španije (14:6) i time je praktično ostala bez šanse da se nađe u polufinalu Evropskog prvenstva u vaterpolu. Čak ni to što se igra u Beogradu nije pomoglo Crnogorcima koji će tako i šestu godinu zaredom ostati bez medalje u sportu u kome su nekada redovno bili na podijumu.

Nije pomoglo ni dovođenje najtrofejnijeg srpskog selektora Dejana Savića, koji od novembra 2024. godine vodi Crnogorce, pošto je smena generacija i dalje na početku i biće potrebno još dosta vremena dok stvari ne kliknu.

"Došao umesto prijatelja i ništa nije promijenio"

Protiv moćne Španije - nisu bile ni blizu da kliknu i zbog toga su mediji u Crnoj Gori burno reagovali. Tako recimo portal "RTCG" piše: "Ajkule odavno nisu svjetska klasa, Španija se igrala i pokazala im da je polufinale predaleko", dok sličan naslov imaju i "Vijesti": "Ubjedljiv poraz i bolna istina - ajkule nisu ni blizu vrha".

Istina, nisu Crnogorci ni očekivali medalju, ali se teško mire sa ovim poretkom u vaterpolu: "Ko je odgledao bar 20 vaterpolo utakmica u životu, bilo mu je sve jasno poslije 35 sekundi - Pol Daura je ukrao loptu sidrašu Miroslavu Perkoviću, a onda u kontri bio najbrži i izborio peterac nakon faula Vlada Popadića. To je pokazalo da su vaterpolisti Crne Gore mnogo daleko od svjetske klase i da nisu spremni za obračun sa Španijom, koja je slavila 14:6 i otpisala "ajkule" iz borbe za polufinale 37. Evropskog prvenstva u Beogradu", piše "RTCG".

"Otkada je Savić postavljen na mjesto selektora, kao nasljednik svog velikog prijatelja Vladimira Gojkovića, cilj je bio da se igra ubrza. Toga, bar za sada, nema ni u tragovima, a svaka brža selekcija rutinski slomi otpor "ajkula". Možda je potrebno još vremena, da stasaju mladi igrači koji su sada u reprezentaciji i oni što su u mlađim kategorijama osvajali brojne medalje. Pitanje je, međutim, zašto se u ovom prelaznom periodu daje šansa strancima, kao na primjer Dmitriju Holodu, koji ni sa čim nije dokazao da je svjetska klasa. A prosjeka imamo i naših...", dodaje se u istom tekstu.

"Sve smo dalje od odličja"

I u tekstu "Vijesti" konstatuje se da je Crna Gora daleko od ostvarenja potencijala o kome se priča: "Šestu godinu zaredom crnogorski vaterpolisti ostaju daleko od borbe za medalju na najvećim takmičenjima. I što možda boli još više, čini se da su sve dalje od odličja. Pokazalo je to i Evropsko prvenstvo u Beogradu, gdje su ajkule već u prvom meču glavne runde rekle zbogom eventualnom polufinalu - deklasirala ih je Španija 14:6 u meču u kojem nije bilo ni najmanje uzbuđenja", piše se i dodaje:

"Istina je surova, ova Crna Gora možda ima potencijal i jasnu namjeru da u budućnosti krene da krči put ka vrhu, ali ono što se vidi iz turnira u turnir govori da je taj put i dalje daleko".

Šta kažu Crnogorci?

"Pokazali su Španci zašto su evropski i svjetski prvaci. Znali smo da nam neće dozvoliti previše šansi, na početku smo se ispromašivali, a oni su se odvojili prije svega zbog jake odbrane. Nismo odgovorimo na njihov presing, tako da je zaslužena pobjeda Španije. Moramo da ispravljamo naše greške, jer ih sigurno ima mnogo", rekao je Jovan Vujović za RTCG.

"Iako smo izgubili šanse za polufinale, idemo na obje pobjede.. Nećemo odustajati, treba da stičemo iskustvo na ovakvim mečevima", kazao je Vujović.

"Težak poraz. Izgleda da još nismo na tom nivou da pariramo najboljim svjetskim selekcijama. To je realnost, moramo da vidimo gdje griješimo", istakao je Mršić koji zna da sada Crnu Goru čekaju mečevi sa Holandijom u nedjelju, pa onda sa Srbijom u utorak koje joj neće mnogo značiti.

