Uživo, Srbija - Francuska: Počinje borba za polufinale Evropskog prvenstva

Reprezentacija Srbije protiv Francuske ima imperativ pobjede na putu ka polufinalu Evropskog prvenstva.
6' - Izjednačenje, 2:2!
Strahinja Rašović pogađa za neriješen rezultat u finišu prve dionice. Izuzetan turnir igra jedan od nosilaca reprezentacije Srbije u ovoj generacijii.
4' - Preokret, 1:2!
Dva brza gola Francuske, za nešto više od minut igre i sada je Srbija u zaostatku. Odbrana srpskog tima u ovim momentima nije na nivou meča protiv Španije.
3' - Vodi Srbija, 1:0!
Miloš Ćuk postiže prvi gol na meču, a Srbija je iskoristila napad u kojem su Francuzi dobili dva isključenja. Brojčana nadmoć donijela je i rezultatsku prednost srpskom timu.
1' - Počinjemo!
Pratimo meč Srbije i Francuske, u prvom kolu druge faze Evropskog prvenstva.
I dalje bez Mandića!
Srpski vaterpolista Dušan Mandić dobio je dva meča suspenzije zbog brutalitija protiv Španije, a ovo je druga utakmica koju propušta. Jedini ljevoruki igrač u srpskoj reprezentaciji vratiće se u tim za utakmice protiv Mađarske i Crne Gore, koje bi trebalo da budu i odlučujuće za srpski tim.Izvor: MN PRESS
Rezultati u novoj grupi!
Vaterpolisti Španije pobijedili su Crnu Goru u derbiju novoformirane grupe (14:6), a Mađarska je bila bolja od Holandije (16:11) koja je veoma prijatno iznenađenje turnira. Nakon ta dva rezultata jasno je da će Srbija uz Mađarsku i Španiju voditi velike borbe za plasman u polufinale.
Francuska, posebno ako izgubi od Srbije, Holandija i Crna Gora nemaju šanse da se domognu borbe za medalje.
Dobro veče!
Vaterpolisti Srbije drugu fazu na Evropskom prvenstvu počinju utakmicom protiv Francuske, najslabijeg tima koji je prošao iz grupe A. Pobeda je imperativ, a zatim Srbija počinje da kalkuliše šta je još potrebno za polufinale turnira u Beogradskoj areni.