Uživo, Srbija - Francuska: Počinje borba za polufinale Evropskog prvenstva

Reprezentacija Srbije protiv Francuske ima imperativ pobjede na putu ka polufinalu Evropskog prvenstva.

Autor Dragan Šutvić
20:42

6' - Izjednačenje, 2:2!

Strahinja Rašović pogađa za neriješen rezultat u finišu prve dionice. Izuzetan turnir igra jedan od nosilaca reprezentacije Srbije u ovoj generacijii.

20:40

4' - Preokret, 1:2!

Dva brza gola Francuske, za nešto više od minut igre i sada je Srbija u zaostatku. Odbrana srpskog tima u ovim momentima nije na nivou meča protiv Španije.

20:37

3' - Vodi Srbija, 1:0!

Miloš Ćuk postiže prvi gol na meču, a Srbija je iskoristila napad u kojem su Francuzi dobili dva isključenja. Brojčana nadmoć donijela je i rezultatsku prednost srpskom timu.

20:33

1' - Počinjemo!

Pratimo meč Srbije i Francuske, u prvom kolu druge faze Evropskog prvenstva.

20:30

I dalje bez Mandića!

Srpski vaterpolista Dušan Mandić dobio je dva meča suspenzije zbog brutalitija protiv Španije, a ovo je druga utakmica koju propušta. Jedini ljevoruki igrač u srpskoj reprezentaciji vratiće se u tim za utakmice protiv Mađarske i Crne Gore, koje bi trebalo da budu i odlučujuće za srpski tim.

Izvor: MN PRESS

20:18

Rezultati u novoj grupi!

Vaterpolisti Španije pobijedili su Crnu Goru u derbiju novoformirane grupe (14:6), a Mađarska je bila bolja od Holandije (16:11) koja je veoma prijatno iznenađenje turnira. Nakon ta dva rezultata jasno je da će Srbija uz Mađarsku i Španiju voditi velike borbe za plasman u polufinale.

Francuska, posebno ako izgubi od Srbije, Holandija i Crna Gora nemaju šanse da se domognu borbe za medalje.

20:18

Dobro veče!

Vaterpolisti Srbije drugu fazu na Evropskom prvenstvu počinju utakmicom protiv Francuske, najslabijeg tima koji je prošao iz grupe A. Pobeda je imperativ, a zatim Srbija počinje da kalkuliše šta je još potrebno za polufinale turnira u Beogradskoj areni.

Najnovije