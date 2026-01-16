Uživo, Srbija - Francuska: Počinje borba za polufinale Evropskog prvenstva

Strahinja Rašović pogađa za neriješen rezultat u finišu prve dionice. Izuzetan turnir igra jedan od nosilaca reprezentacije Srbije u ovoj generacijii.

Dva brza gola Francuske, za nešto više od minut igre i sada je Srbija u zaostatku. Odbrana srpskog tima u ovim momentima nije na nivou meča protiv Španije.

Miloš Ćuk postiže prvi gol na meču, a Srbija je iskoristila napad u kojem su Francuzi dobili dva isključenja. Brojčana nadmoć donijela je i rezultatsku prednost srpskom timu.

Srpski vaterpolista Dušan Mandić dobio je dva meča suspenzije zbog brutalitija protiv Španije, a ovo je druga utakmica koju propušta. Jedini ljevoruki igrač u srpskoj reprezentaciji vratiće se u tim za utakmice protiv Mađarske i Crne Gore, koje bi trebalo da budu i odlučujuće za srpski tim.

20 : 18

Rezultati u novoj grupi!

Vaterpolisti Španije pobijedili su Crnu Goru u derbiju novoformirane grupe (14:6), a Mađarska je bila bolja od Holandije (16:11) koja je veoma prijatno iznenađenje turnira. Nakon ta dva rezultata jasno je da će Srbija uz Mađarsku i Španiju voditi velike borbe za plasman u polufinale.

Francuska, posebno ako izgubi od Srbije, Holandija i Crna Gora nemaju šanse da se domognu borbe za medalje.