Uroš Stevanović pecnuo Mađare preko kojih Srbija mora da traži put do polufinala.

Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Vaterpolo reprezentacija Srbije slavila je protiv selekcije Francuske sa 14:10 i nastavila put ka završnici Evropskog prvenstva u Beogradu. Ovo je jako važan trijumf u borbi za polufinale, a selektor "defina" Uroš Stevanović imao je šta da kaže poslije utakmice.

Srpski vaterpoliste u nastavku očekuje duel sa Mađarima kojima ide u prilog promjena pravila. Nije to propustio da prokomentariše Stevanović.

"Da li je nešto nedostajalo? Nije. Baš zrela utakmica. Odigrali smo sve kako treba. Ulazimo u derbi s Mađarskom što je prva karta za polufinale. Igramo protiv Mađara zbog kojih su mijenjana pravila u vaterpolu što njima odgovara i moramo da se spremimo za to", rekao je selektor Srbije.

Šta će biti presudno protiv jednog od favorita za osvajanje titule šampiona Evrope...

"Inat? Nadam se da će mnogo toga doći do izražaja, energija s tribina, naša želja i volja, ako ovako odigramo zrelo i držimo se dogovora - možemo da se nadamo povoljnom rezultatu", jasan je Stevanović.

O kojim pravilima je pričao Stevanović?

Vidi opis "Idemo na Mađare, zbog njih su mijenjali pravila": Uroš Stevanović zakuvao pred veliki derbi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 16 / 16

Bazen je sa 30 metara skraćen na 25 metara.

Skraćeno je i vrijeme napada, pa je prvi napad umjesto 30 sada 25 sekundi, a drugi je, poslije recimo odbrane golmana ili okvira gola, umjesto 20 sekundi smanjen na 15.

Isto toliko vremena ekipe imaju i za realizaciju igrača više.

Broj igrača na turniru povećan je sa 13 na 14. Ako tim ima samo jednog golmana onda u sastavu može da bude samo 12 igrača.

Postoji mogućnost da ekipa igra sa sedam igrača u polju.

Takođe, trener može da traži čelendž u sljedećim situacijama: da provjeri li je gol postignut ili nije, oko dosuđivanja peterca, oko brutalnog prekršaja koji dovodi do isključenja iz igre bez prava zamjene, oko šuta nakon isteka vremena, oko problema sa elektronikom. Ako je zahtjev opravdan trener ima pravo na još jedan zahtjev.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!