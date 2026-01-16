"Mađari su nam dužnici": Vaterpolisti Srbije žele osvetu

Srpski vaterpolisti u dobrom raspoloženju dočekuju duel sa starim znancima.

Izvor: MN PRESS

Vaterpolisti Srbije nastavili su pohod ka polufinalu Evropskog prvenstva pobjedom protiv Francuske (14:10), a sada ih očekuje duel sa Mađarima. Utiske nakon novog trijumfa u Beogradu i očekivanja pred duel sa Mađarskom iznijeli su Sava Ranđelović i Vasilije Martinović.

"Delfini" su uspjeli da zaustave najboljeg igrača "trikolora", a u narednom meču vraća se Dušan Mandrić poslije suspenzije od dvije utakmice.

"Od početka do kraja smo ušli dosta agresivno. Zatvorili smo Vernua, najopasnijeg igrača. Došlo je malo i do opuštanja, ali smo se brzo vratili i priveli meč kraju. Dobra je uvertira pred Mađarsku. Najbitnija utakmica, naše četvrtfinale. Manda nam se vraća, bićemo kompletni. Daćemo sve od sebe i ako Bog da pobijedimo tu utakmicu", rekao je Ranđelović i najavio meč sa Mađarima:

"I u Singapuru i u Zagrebu smo izgubili od njih. Mogu da kažem da su nam dužnici. Sad igramo kod kuće, znamo njihov stil igre. Dosta su dobri u kontri, ne treba da srljamo. Možemo da dođemo do pobjede".

Vasilije Martinović vrlo dobro poznaje kvalitet Mađara i nada se velikoj podršci navijača, štp može predstavljati veliki faktor u Beogradu.

"Utakmicu smo otvorili dobro. Potrudili smo se da nam odbrana daje energiju. Korak je uspješno završen. Slijedi Mađarska. Uz podršku navijača će biti mnogo lakše", kaže Martinović i dodaje:

"Mađarska je ekipa od nekoliko vrhunskih igrača. Ulazi sa dosta igrača u dva metra. Biće naporno, teško fizički. Pobjedom protiv Mađarske možemo da ovjerimo polufinale".

