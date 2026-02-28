"Raščistio sam sa tim, ali neću da lažem": Nedović nikad iskrenije o reprezentaciji, Alimpijević ga nije zvao

Srpski bek Nemanja Nedović progovorio je o potencijalnom povratku u reprezentaciju.

Izvor: MN PRESS

Nekadašnji reprezentativac Srbije Nemanja Nedović otkrio je da li se čuo sa novim selektorom Dušanom Alimpijevićem otkako je sjeo na klupu "orlova". Njegov nekadašnji saigrač u Zvezdi Nikola Kalinić je ponovo obukao nacionalni dres poslije više od tri godine, a da li je takva opcija postojala i za aktuelnog igrača Monaka?

Nedović je osnovao svoj košarkaški kamp koji će se održati od 31. jula do 14. avgusta 2026. godine, a na promociji je otvoreno govorio na mnoge košarkaške teme.

Srpski bek je posljednji put bio na spisku Srbije u kvalifikacijama za Mundobasket 2023. godine i tada je "prelomio". Ipak, priznaje da mu je kroz glavu prošla misao da bi ponovo mogao da se nađe u ulozi reprezentativca.

"Iskreno, nisam imao kontakt sa selektorom. Ja sam poslije priprema za Svjetsko prvenstvo raščistio u glavi sam sa sobom. Slagao bih ako bih rekao da mi se nije pojavila ta misao, jer na kraju krajeva igranje za reprezentaciju je najveća čast i nešto najljepše što igrač može da doživi u karijeri, ali u mom slučaju su se dogodile nesrećne stvari i nesrećne okolnosti da sam prelomio i nisam se čuo sa sadašnjim selektorom. Drago mi je što se Kalina vratio, znam da su izgubili juče, ali su se borili i želim im svu sreću u ovoj sljedećoj utakmici", iskren je bio Nedović.

Nemanja se osvrnuo i na nimalo lake okolnosti u Monaku. Plate su kasnile, bilo je bojkota igrača, ali se situacija trenutno smirila i očekuje se da se sve uskoro razriješi.

"Situacija u Monaku je van kontrole svih. Cijela situacija se desila zbog rata između Rusije i Ukrajine. Naš predsjednik ima novac, ima mnogo novca, ali ima poteškoće da taj novac prebaci u Evropu. On se bori na sve moguće načine i ima podršku svih nas. Dogovorili smo se da kao ekipa imamo dosta strpljenja, da istrajemo. Mislim da imamo lijepu šansu da napravimo nešto lijepo ove sezone. Nije tako crno kao što se piše, preživljavamo, nije u našim rukama, vidjećemo kako će sve biti", rekao je Nedović.