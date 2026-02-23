logo
© 2022 MONDO, Inc.

Košarkaši Monaka osvoji Kup Francuske, ali nisu dobili medalje

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Lider Monaka Majk Džejms oglasio se na društvenim mrežama poslije osvajanja Kupa Francuske.

nedovic puca od samopouzdanja dzejms opet kuka Izvor: SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia

Košarkaši Monaka dominantno su osvojili Kup Fancuske, pošto su u finalu slavili protiv Le Mana sa 103:79. Uprkos problemima unutar kluba i spoljnim uticajima koji nemaju previše veze sa košarkom, izabranici Vasilisa Spanulisa su uspjeli da odbrane titulu od prošle sezone.

Uslijedilo je veliko slavlje u svlačinici evroligaša, a prednjačio je srpski as Nemanja Nedović. Ipak, nije ništa moglo da prođe bez komentara Majka Džejmsa koji je imao nešto da kaže na račun organizacije takmičenja.

Nekadašnji košarkaš Crvene zvezde je euforično poručio: "Osvojićemo sve", nakon što su se prošetali do prvog trofeja u sezoni. Monako je predvodio Okobo sa 19 poena, Blosongejm ga je ispratio sa 17, Tajs je dodao 15, Dialo 14, dok je Džejms završio meč sa 12 poena. Nedović i Mirotić imali su učinak od po pet poena. Kod Le Mana, Beranmeskel je bio najbolji sa 22, dok je još dvocifren bio Dufel sa 11.

Majk Džejms se žali

Američki bek Majk Džejms u posljednje vrijeme često pokazuje nezadovoljstvo na društvenim mrežama, bio je prvi koji je poveo štrajk zbog neisplaćenih zarada, a šta mu je sada zasmetalo? Pobjedniku Kupa Francuske slijedi samo trofej, dok nema pojedinačnih odlikovanja za igrače. Posebnu nagradu dobio je još samo Okobo koji je proglašen za MVP-ja turnira.

Prema riječima Džejmsa, ovo je najviše zasmetalo Nikoli Mirotiću.

"Niko Mirotić želi da zna zašto u Kupu lidera nemamo medalje ili mali trofej?", napisao je Džejms na društvenoj mreži "X".

(MONDO)

