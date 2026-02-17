logo
Majk Džejms jedini nije dobio platu: Monako ga kaznio poslije haosa i ispada na Tviteru

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Monako je odlučio da kazni Majka Džejmsa zbog ispada na društvenim mrežama i nije dobio platu za decembar, tačnije zaostala dugovanja od 50.000 evra.

Majk Džejms jedini igrač Monaka koji nije primio platu Izvor: Stefanos Kyriazis / Zuma Press / Profimedia

Poslije potpunog haosa u Monaku, prijetnji štrajkom i svega što se dogodilo u klubu, plate su skoro isplaćene. Svima osim Majku Džejmsu. Američki košarkaš i najbolji strijelac u istoriji Evrolige je prije nekoliko dana na društvenim mrežama napravio potpuni haos.

Isprozivao je mnoge ljude, prvobitno one koji su u samom klubu. Javno je rekao da jedva čeka da ide i da ne može da dočeka kraj sezone. Navijačima Panatinaikosa je rekao da "zovu Janakopulosa i da srede ugovor", dok mu je vlasnik Hapoela Ofer Janaj ponudio da dođe u Izrael. Dok se njegov odlazak čeka, u klubu su riješili da ga kazne.

"Vlasnik kluba Aleksej Fedoričev je uspio da pronađe način da preko treće strane isplati zarade. Svima su isplaćena dugovanja za decembar, osim Džejmsu kome se dugovalo oko 50.000 evra za taj mjesec. Vjerovatno mu se to nije dopalo, ali je u meču protiv Nantera u dvorani bio u civilu i gledao pobjedu Monaka", piše francuski "L'Ekip".

Majk Džejms košarka Evroliga KK Monako

