"Ej, ne pominji moje prijatelje": Majk Džejms pobjesnio zbog komentara o Nedoviću

Američki košarkaš Majk Džejms iznervirao se zbog komentara na društvenim mrežama i stao u zaštitu Nemanje Nedovića, svog saigrača u Monaku.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Monaka uspjeli su da upišu pobjedu u Evroligi, pošto su predvođeni Majkom Džejmsom stigli do trijumfa nad Baskonijom (102:92). Iako je situacija u klubu katastrofalna, a igrači duži vremenski period nisu dobili plate, na terenu se to uopšte nije vidjelo - istina, baš od Amerikanca smo nakon meča saznali šta sve ne štima u timu koji je prethodnih godina bio među najboljima u Evropi.

Džejms je na društvenim mrežama kukao zbog situacije u kojoj se nalazi njegov klub, ali i pokazao zajedništvo - pošto je otvoreno stao u zaštitu Nemanje Nedovića na čiji je račun napisan jedan neumesan komentar. Srpski košarkaš je "ni kriv ni dužan" označen kao krivac, odnosno da je njegov dolazak u Monaku doneo prokletstvo, što Džejms nije želio da sluša!

"Ej, ej, ej, ne pominji moje prijatelje", napisao je Majk Džejms navijaču koji je ostavio komentar o "Prokletstvu Nemanje Nedovića". Navijač Panatinaikosa nakon toga je prokomentarisao da voli Nedovića kao igrača još od kada je igrao za grčki tim, ali da srpski košarkaš proklet. Pogledajte njihovu prepisku:

Hey hey hey don’t talk about my friend — Mike James (@TheNatural_05)February 14, 2026

Ovaj kratak razgovor dio je višesatnog "divljanja" Majka Džejmsa na društvenoj mreži "X". On je počeo da kuka zbog kašnjenja plata u Monaku, ali je situacija ubrzo postala znatno ozbiljnija - iznosio je "prljav veš" iz kluba, pričao kako bi klub bez njega bio u Evrokupu i čak vrijeđao one koji nisu saglasni sa njim. Imao je komentar i o Crvenoj zvezdi, čiji su navijači ostavljali komentare da ga ne žele u timu.