"Najveći sam ikad, ali neću to da nabijam svima": Ovako je Majk Džejms ugasio legende Evrolige

Košarkaš Monaka Majk Džejms tvrdi da u istoriji Evrolige niko nije bolji od njega, iako poštuje neka imena iz prošlosti.

Izvor: SOPA Images / Sipa Press / Profimedia

Američki košarkaš Mark Džejms na izlaznim vratima je Monaka, a čini se da će narednog ljeta tražiti klub u kojem karijeru privodi kraju. Na to će uticati i problemi koje ima njegov dugogodišnji klub, a pitanje je ko je spreman da ponudi saradnju iskusnom beku - iako on i dalje bilježi nevjerovatne brojke u Evroligi. Uostalom, zbog toga sebe smatra najboljim ikada!

Po riječima Majka Džejmsa, u Evroligi nikada nije igrao košarkaš koji je bolji od njega. Istina, na ruku mu idu određeni rekordi koje je postavio tokom godina, ali je čudno kako se proglasio za najboljeg svih vremena bez ijedne osvojene titule u najboljem takmičenju evropskih klubova.

"Po mom mišljenju, već jesam največi svih vremena, ali sam možda pristrasan kada to kažem", rekao je Majk Džejms za "Euro Insiders" i dodao: "Biti upoređen sa Spanulisom, Dijamantidisom, Navarom ili Šarasom je fantastično, ali svako ima svoje mišljenje. Čak iako mislim da sam GOAT, neću trčati unaokolo i nabijati to svima. Poštujem svakoga ili barem ljude koje smatram da su na mom nivou. Ova debata je uvijek zabavna. Mada, uvijek više volim da pričam o tome na NBA nivou, jer me malo stid, pošto sam ja u priči kada govorimo o Evroligi".

Amerikancu mnogi zamjeraju to što tokom karijere nije osvojio Evroligu, iako je igrao za nekoliko izuzetno jakih timova. Nastupao je u karijeri za Baskoniju, Panatinaikos, Olimpiju iz Milana i CSKA iz Moksve, već godinama igra za Monako, ali do titule nije stigao!

"Još uvijek želim da pobijedim. Svake godine pokušavam da pobijedim i nadam se da ćemo to učini. Moje nasljeđe je ono što jeste. Neće se promijeniti bez obzira na to da li ćemo osvojiti pehar ili ne", rekao je Majk Džejms, koji ima sve manje vremena da osvoji šampionsku titulu i sa svojim timom postane najbolji u Evropi.

Tokom aktuelne sezone Majk Džejms prosječno bilježi 16,6 poena, 6,5 asistencija i 3,3 skoka, uz jednu ukradenu loptu po utakmici. Kada bismo gledali čitvu karijeru u Evroligi, njegov prosjek i dalje je izuzetno dobar - prosječno ima 16,3 poena, 4,8 asistencije, 3,2 skoka i jednu asistenciju po utakmici. Nastupio je na čak 347 mečeva u Evroligi, tokom 12 sezona.