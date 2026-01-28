logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Najveći sam ikad, ali neću to da nabijam svima": Ovako je Majk Džejms ugasio legende Evrolige

"Najveći sam ikad, ali neću to da nabijam svima": Ovako je Majk Džejms ugasio legende Evrolige

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Košarkaš Monaka Majk Džejms tvrdi da u istoriji Evrolige niko nije bolji od njega, iako poštuje neka imena iz prošlosti.

Majk Džejms tvrdi da je najbolji igrač Evrolige ikad Izvor: SOPA Images / Sipa Press / Profimedia

Američki košarkaš Mark Džejms na izlaznim vratima je Monaka, a čini se da će narednog ljeta tražiti klub u kojem karijeru privodi kraju. Na to će uticati i problemi koje ima njegov dugogodišnji klub, a pitanje je ko je spreman da ponudi saradnju iskusnom beku - iako on i dalje bilježi nevjerovatne brojke u Evroligi. Uostalom, zbog toga sebe smatra najboljim ikada!

Po riječima Majka Džejmsa, u Evroligi nikada nije igrao košarkaš koji je bolji od njega. Istina, na ruku mu idu određeni rekordi koje je postavio tokom godina, ali je čudno kako se proglasio za najboljeg svih vremena bez ijedne osvojene titule u najboljem takmičenju evropskih klubova.

"Po mom mišljenju, već jesam največi svih vremena, ali sam možda pristrasan kada to kažem", rekao je Majk Džejms za "Euro Insiders" i dodao: "Biti upoređen sa Spanulisom, Dijamantidisom, Navarom ili Šarasom je fantastično, ali svako ima svoje mišljenje. Čak iako mislim da sam GOAT, neću trčati unaokolo i nabijati to svima. Poštujem svakoga ili barem ljude koje smatram da su na mom nivou. Ova debata je uvijek zabavna. Mada, uvijek više volim da pričam o tome na NBA nivou, jer me malo stid, pošto sam ja u priči kada govorimo o Evroligi".

Amerikancu mnogi zamjeraju to što tokom karijere nije osvojio Evroligu, iako je igrao za nekoliko izuzetno jakih timova. Nastupao je u karijeri za Baskoniju, Panatinaikos, Olimpiju iz Milana i CSKA iz Moksve, već godinama igra za Monako, ali do titule nije stigao!

"Još uvijek želim da pobijedim. Svake godine pokušavam da pobijedim i nadam se da ćemo to učini. Moje nasljeđe je ono što jeste. Neće se promijeniti bez obzira na to da li ćemo osvojiti pehar ili ne", rekao je Majk Džejms, koji ima sve manje vremena da osvoji šampionsku titulu i sa svojim timom postane najbolji u Evropi.

Tokom aktuelne sezone Majk Džejms prosječno bilježi 16,6 poena, 6,5 asistencija i 3,3 skoka, uz jednu ukradenu loptu po utakmici. Kada bismo gledali čitvu karijeru u Evroligi, njegov prosjek i dalje je izuzetno dobar - prosječno ima 16,3 poena, 4,8 asistencije, 3,2 skoka i jednu asistenciju po utakmici. Nastupio je na čak 347 mečeva u Evroligi, tokom 12 sezona.

Tagovi

Evroliga Majk Džejms košarka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC