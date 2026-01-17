"Sramno su me izbacili": Stefan promijenio reprezentaciju, pa zamalo napravio senzaciju na Euru

Nekada centar selekcije Crne Gore Stefan Pješivac sada je sa Gruzijom zamalo došao do prave senzacije na Evropskom prvenstvu u Beogradu.

Izvor: Marcel ter Bals / DeFodi Images / Profimedia

Zamalo potpuna senzacija na Evropskom prvenstvu u vaterpolu u Beogradu. Italiji je malo falilo da je sruše Stefan Pješivac i selekcija Gruzije. Na kraju su "azuri" pobijedili 16:14 (2-2, 6-4, 6-4, 2-4).

U prvoj utakmici grupe F drugog kruga takmičenja Lorenco Bruni je sa pet golova predvodio selekciju Italije. Sa druge strane je nekadašnji centar Crvene zvezde i selekcije Crne Gore Stefan Pješivac sa tri gola bio najbolji uz Valika Dadvanija.

Sada je Italija na vrhu grupe sa devet bodova, šest ima Grčka, tri Hrvatska i Rumunija, dok su Turska i Gruzija bez bodova. Od 18 časova u ovoj grupi igraju Grčka i Turska, a Hrvatska i Rumunija nastupaju od 20:30.

Kako je Stefan završio u Gruziji?

“Gojković je potvrdio da ne računa na mene i zbog toga ću da igram za Gruziju. Smatram da su me sramno izbacili iz reprezentacije, jer sam želio da igram za Crnu Goru i zbog toga mi je jako žao. Neki igrači su dobijali prilike i poslije pada na doping testovima. O meni su pričali svašta, a nikada nisam pao na testu ili uzimao nedozvoljene supstance. Neki su dovedeni sa strane, a za mene nije bilo poziva ni za prijateljske mečeve ili pripreme.

Već tri godine sam sklonjen iz reprezentacije, nisam dobijao ni pozive niti šansu, a igrao sam u Ligi šampiona. Prije mene su šansu dobijali momci koji nisu igrali utakmice u Evropi. Ja sam dugo čekao, ali pošto se ljudi koji odlučuju ko igra za reprezentaciju ne menjaju čak ni kada nemamo rezultate, ne vidim drugu opciju", rekao je 2023. godine Stefan Pješivac kada je odlučio da stavi kapicu Gruzije.

Nije to tih dana bio usamljen slučaj pošto je Crnu Goru napustio i Goran Grgurević, a sada je nekadašnji centar Jadrana, Spandaua, Crvene zvezde i Dinama zamalo bio heroj Gruzije.

"Ja se nadam da će ti ljudi koji očigledno ne rade posao kako treba, napustiti naš vaterpolo jer se po rezultatima vidi da sve što rade, rade loše i protiv interesa reprezentacije”, zaključio je Pješivac za Cgsport.me.