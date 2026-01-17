"Otkrili smo tragove ljepka na loptama u Srbiji": Hrvati tvrde da im "smještaju" u Beogradu

Hrvatski golman Ivan Marcelić ima zamjerke na lopte na Evropskom prvenstvu u Beogradu.

Vaterpolisti Hrvatske poraženi su u prvom meču druge faze od selekcije Grčke poslije velike drame u bazenu na Evropskom prvenstvu u Beogradu. Pobjedu "helenima" doneo je Stilijanos Argiropulos koji je dao najljepši gol u dosadašnjem delu šampionata. Golman Ivan Marcelić je ostao nemoćan, a nakon poraza je iznio zanimljivu primedbu na račun lopti.

Svkestan je Marcelić da se gol koji je postigao Grk retko viđa i da nije mogao mnogo toga da učini. Hrvati i dalje imaju šansu za polufinale, ali moraće da poprave efikasnost u napadu.

"Uvijek misliš da si mogao da odbraniš, ali pogledao sam snimak. Ne, nekako su se i svi naši odbrambeni igrači postavili tako, ostavili mu "koridor". Taman gdje je ta lopta prošla. Šta da kažem, čovjek je dao svjetski gol. Zamah nisam ni vidio, a ima taj trzaj brz. Volio bih ja da sam bolje reagovao, naša trojica su bila na lijevoj strani gola, ja sam se više fokusirao na desnu stranu, a on je taman provukao skroz između nas", kaže napominje Marcelić i nastavlja:

"Grčka je bila propuštena prilika za korak prema polufinalu, ali ništa izgubljeno nije. Nema drame. Sad će nam Italija doći kao neko četvrtfinale, a ako bi se čak i stvorio krug tri tima sa istim brojem bodova, onda je jedino dobro iz poraza sa Grcima to što je on bio sa samo golom razlike. Polako, idemo utakmicu po utakmicu. Dosta još turnir traje", kaže golman Hrvatske.

Šta Hrvati moraju bolje?

"Ma, mislim da ova reprezentacija već duže vremena igra jako dobru obranu i dok god mene nije bilo tu. Nadam se da će se to tako nastaviti i u sljedećih pet utakmica, a napad... Nije moj domen, ali vjerujem da će momci pronaći rješenje. Lošiji dan se dogodi, makar mi se i ti Grci čine, djeluju kao najkompletnija ekipa ovdje. Najnapaljeniji su", kaže Mrcelić.

Upitan je za zamjerke igrača na lopte. Kako se njemu čini ovaj problem?

"Neke su prenapumpane, neke premalo. Meni čak i odgovara ako su lošije, jer čim je lošija lopta, lošiji su i šutevi. Čak smo otkrili tragove ljepka na nekim loptama, dakle neke reprezentacije sebi tako pomažu".

Žalio se i Ivica Tucak

Selektor Hrvatske Ivica Tucak je rekao da njegovim igračima smetaju lopte kojima se igra turnir. Konkretno, Hrvati smatraju da su lopte pretvrde.

"Malo mi se igrači žale da je lopta pretvrda. Vidjećemo, raspitaćemo se da li je tako i drugima", rekao je Tucak poslije utakmice protiv Gruzije i ubjedljive pobjede 18:7 u utorak.

Kako dalje?

Hrvati bi mogli lako da ostanu bez polufinala zbog novog sistema takmičenja. U novoformiranoj grupi "barakude" su u velikom problemu pošto su prenijele samo tri boda.

Tako u novoj grupi Italija i Grčka imaju po šest bodova, Hrvatska i Rumunija po tri, Turska i Gruzija su bez bodova. Po dvije prvoplasirane ekipe prolaze u polufinale. U drugoj grupi Mađarska ima devet, Srbija osam, Španija 6, Crna Gora tri boda, Holandija jedan, a Francuska je bez bodova.

