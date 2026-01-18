Ivica Tucak o Dejanu Saviću: "Za mene on nije Srbin, niti sam ja za njega Hrvat"

Selektor Hrvatske Ivica Tucak govorio je o velikom prijateljstvu sa Dejanom Savićem.

Hrvatska, Srbija i Crna Gora uvijek su favoriti na velikim vaterpolo takmičenjima. Iako ljuti rivali u bazenu, godinama se gradio odnos pun poštovanja među reprezentativima, ali i trenerima. Neki su saigrači u evropskim klubovima, dok treneri respektuje jedni druge kao profesionalce, ali prije svega kao ljude.

Selektor "barakuda" Ivica Tucak otkrio je kakav odnos ima sa Dejanom Savićem koji je sa Srbijom osvojio sve što se može osvojiti, a sada predvodi Crnu Goru.

"Ja ne mogu drugačije. Dejan Savić za mene nije Srbin, niti sam ja za njega Hrvat, da ne upotrebljavam one teže izraze, koji se nažalost koriste. On je za mene gospodin sportista, prijatelj, drug, ljudska gromada, ne samo u fizičkom smislu. Čovjek pun emocija, duha, inteligentan, načitan, sa njim možeš proći 1500 tema i u svakoj uživati. Kome je to palo ružno, neka mu je, kome je lijepo – hvala Bogu. Sport treba da spaja ljude", rekao je selektor Hrvatske u intrervjuu za "Sportal".

Još jednom je ponovio da ih spaja sportski duh i ratnički mentalitet. "Mi sportisti smo isto kodirani – poštovanje mora da postoji. Ne moraš nekoga ni voljeti, ali moraš poštovati. U pobjedi i porazu moraš biti velik. Juče nam nije bilo lako podnijeti poraz, ali moraš prići kolegi, zagrliti ga i čestitati mu. Svakom protivničkom igraču... Zagrliti svoje. To su neki momenti koji te kroz život sigurno ojačaju, daju ti snagu. Za mene je Dejan bio, danas je i biće veliki prijatelj i veliki sportski rival. On je danas selektor Crne Gore, naravno da ću uraditi sve da ga pobijedim, kao i on mene, ali ostaćemo prijatelji do kraja života", rekao je Tucak.

Dvojica trenera nakon svakog odigranog meča jedan drugog prvo pozdrave, pa tek onda slave sa ekipom, što je u Srbiji i Hrvatskoj uvijek propraćeno od strane medija i javnosti. Naučili su posvađane nacije da može da postoji jedno zdravo i sportsko rivalstvo uprkos političkoj pozadini.

