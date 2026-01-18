Veliki skandal na meču Srbije i Rusije: Tijana Lukić završila sa teškim povredama, lice joj unakaženo

Srpska vaterpolistkinja Tijana Lukić moraće da propusti predstojeće Evropsko prvenstvo.
Veiliki skandal na prijateljskoj utakmici Srbije i Rusije koja je odigrana u Futogu. Vaterpolistkinja Srbije Tijana Lukić zadobila je teže povrede lica tokom duela sa jednom protivnicom koja ju je praktično nokautirala laktom.
Srpska reprezentativka je zadobila prelom nosa i desne strane lice, uz četiri šava. Fotografija njenog unakaženog lica je uznemirujuća, a Tijana će zbog ove povrede morati da propusti predstojeće Evropsko prvenstvo.
January 18, 2026
Ženska reprezentacija Srbije će u prvoj fazi Evropskog prvenstva (26. januar - 5. februar) igrati u grupi sa Italijom, Hrvatskom i Turskom. Šampionat će biti održan u portugalskom gradu Funšalu, na ostrvu Madeira.
