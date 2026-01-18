Reprezentacija Srbije pobjedom nad Mađarskom ima priliku da napravi ogroman korak ka medalji na Evropskom prvenstvu.
Vaterpolisti Srbije protiv Mađarske igraju za polufinale Evropskog prvenstva. Pobjeda prije peteraca garantuje da će se srpski tim naći u borbi za odličja, a tada bi Beogradska arena mogla da bude puna navijača koji bi tim Uroša Stevanovića nosili ka zlatnoj medalji.
Meč Srbije protiv Mađarske igra se od 20:30, uz tekstualni prenos na Mondu.
Šta je potrebno Srbiji?
Eventualna pobjeda prije penala garantuje Srbiji mjesto u polufinalu Evropskog prvenstva. U tom slučaju bi Srbija imala 11 bodova, a Mađarska i Španija bi ostale na po devet i ne bi mogla oba tima da preteknu "delfine" u posljednjem kolu - jer igraju međusobno. Srbija bi bila u veoma dobroj poziciji i sa dva osvojena boda, odnosno pobjedom nakon penala, jer bi u tom slučaju u posljednjem kolu protiv Crne Gore imala priliku da se sama pobrine za plasman u polufinale.
Sa druge strane, poraz nakon penala bi Srbiju izjednačio sa Španijom, pa bi bilo važno da u posjlednjem kolu oni ne naprave bolji rezultat od nas. Na kraju, ukoliko bi Srbija izgubila od Mađarske prije penala, tim Uroša Stevanovića bi u posljednjem kolu grupne faze morao da pobuhedi Crnogorce, a možda čak ni to ne bi bilo dovoljno - postoji scenario u kojem ispadamo iz borbe za medalje. Pobheda Mađarske protiv nas i pobheda Španije protiv Mađarske omogućile bi tim timovima da previše pobjegnu na tabeli.
Dosadašnji rezultati Srbije!
Na Evropskom prvenstvu u vaterpolu u Beogradu, reprezentacija Srbije upisala je četiri pobjede. Ovo su rezultati tima Uroša Stevanovića:
Srbija - Holandija 18:16
Srbija - Španija 12:11
Srbija - izrael 19:9
Srbija - Francuska 14:10
Dobro veče!
Vaterpolisti Srbije igraju protiv Mađarske veoma važan meč za polufinale Evropskog prvenstva koje se igra u Beogradskoj areni. Ostanite uz MONDO i pratite tekstualni prenos.