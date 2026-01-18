19 : 04

Šta je potrebno Srbiji?

Eventualna pobjeda prije penala garantuje Srbiji mjesto u polufinalu Evropskog prvenstva. U tom slučaju bi Srbija imala 11 bodova, a Mađarska i Španija bi ostale na po devet i ne bi mogla oba tima da preteknu "delfine" u posljednjem kolu - jer igraju međusobno. Srbija bi bila u veoma dobroj poziciji i sa dva osvojena boda, odnosno pobjedom nakon penala, jer bi u tom slučaju u posljednjem kolu protiv Crne Gore imala priliku da se sama pobrine za plasman u polufinale.

Sa druge strane, poraz nakon penala bi Srbiju izjednačio sa Španijom, pa bi bilo važno da u posjlednjem kolu oni ne naprave bolji rezultat od nas. Na kraju, ukoliko bi Srbija izgubila od Mađarske prije penala, tim Uroša Stevanovića bi u posljednjem kolu grupne faze morao da pobuhedi Crnogorce, a možda čak ni to ne bi bilo dovoljno - postoji scenario u kojem ispadamo iz borbe za medalje. Pobheda Mađarske protiv nas i pobheda Španije protiv Mađarske omogućile bi tim timovima da previše pobjegnu na tabeli.