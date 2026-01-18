Srbija je pod pritiskom pred Mađare: Zbog pobjede Španije komplikuje se situacija

Španci ubjedljivo pobijedili Francusku, pa bi Srbiji bilo bolje da savlada Mađarsku i izbori se sa pritiskom.

Izvor: MN PRESS

Evropsko prvenstvo u vaterpolu polako se privodi kraju, a ovih dana se vode najveće bitke za plasman u polufinale. Španija je napravila veliki korak ka toj rundi, pošto je u drugom kolu druge grupne faze savladala Francusku (14:8) i preskočila selekcije Mađarske i Španije na tabeli.

Španci su dobili svaki od četiri perioda meča protiv Francuske i bez većih problema su stigli do nova tri boda - što je bilo sasvim očekivano. Aktuelni šampioni Evrope i svijeta bili su ubjedljivi protiv jednog od autsajdera u drugoj fazi takmičenja, a Francuska je i prije početka ovog dela turnira bila svesna da ne može da igra protiv najboljih i da se bori za polufinale.

Naravno, Španci u ovom trenutku imaju jedan odigran meč više, ali se može reći i da su pobjedama nad Crnom Gorom i Francuskom popravili situaciju u kojoj su bili na kraju prve grupne faze. Španija sada ima devet osvojenih bodova, isto koliko i Mađarska, dok je Srbija jedan korak iza.

Ujedno, to znači da će naša selekcija biti pod najvećim pritiskom u nastavku takmičenja. Izabranici Uroša Stevanovića mogli bi pobjedom nad Mađarskom da se domognu prvog mesta na tabeli, ali bi u slučaju poraza mogli svoju sudbinu da stave u ruke drugih timova - Mađarske i Španije, koje tek treba da odigraju međusobni meč u posljednjem kolu druge grupne faze.

Od ishoda meča Srbija - Mađarska (20:30) zavisiće mnogo toga u grupi.







Standings provided by

Standings provided by Sofascore

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!