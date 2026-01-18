logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Srbija je pod pritiskom pred Mađare: Zbog pobjede Španije komplikuje se situacija

Srbija je pod pritiskom pred Mađare: Zbog pobjede Španije komplikuje se situacija

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Španci ubjedljivo pobijedili Francusku, pa bi Srbiji bilo bolje da savlada Mađarsku i izbori se sa pritiskom.

Vaterpolo Evropsko prvenstvo Španija pobijedila Francusku Izvor: MN PRESS

Evropsko prvenstvo u vaterpolu polako se privodi kraju, a ovih dana se vode najveće bitke za plasman u polufinale. Španija je napravila veliki korak ka toj rundi, pošto je u drugom kolu druge grupne faze savladala Francusku (14:8) i preskočila selekcije Mađarske i Španije na tabeli.

Španci su dobili svaki od četiri perioda meča protiv Francuske i bez većih problema su stigli do nova tri boda - što je bilo sasvim očekivano. Aktuelni šampioni Evrope i svijeta bili su ubjedljivi protiv jednog od autsajdera u drugoj fazi takmičenja, a Francuska je i prije početka ovog dela turnira bila svesna da ne može da igra protiv najboljih i da se bori za polufinale.

Naravno, Španci u ovom trenutku imaju jedan odigran meč više, ali se može reći i da su pobjedama nad Crnom Gorom i Francuskom popravili situaciju u kojoj su bili na kraju prve grupne faze. Španija sada ima devet osvojenih bodova, isto koliko i Mađarska, dok je Srbija jedan korak iza.

Ujedno, to znači da će naša selekcija biti pod najvećim pritiskom u nastavku takmičenja. Izabranici Uroša Stevanovića mogli bi pobjedom nad Mađarskom da se domognu prvog mesta na tabeli, ali bi u slučaju poraza mogli svoju sudbinu da stave u ruke drugih timova - Mađarske i Španije, koje tek treba da odigraju međusobni meč u posljednjem kolu druge grupne faze.

Od ishoda meča Srbija - Mađarska (20:30) zavisiće mnogo toga u grupi.



Standings provided by Sofascore

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Vaterpolo Španija Francuska

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC