Ivana Španović postavlja standarde u 36. godini: Novo zlato za srpsku šampionku

Najbolja srpska atletičarka Ivana Španović još jednom je slavila na državnom prvenstvu Srbije.

Najbolja srpska atletičarka Ivana Španović je neprikosnovena na državnom nivou u disciplini troskok. Velika šampiona u skoku udalj se u poznoj fazi karijere odlučila za novu disiplinu i još jednom potukla daleko mlađu konkurenciju. Ona je na prvenstvu Srbije slavila skokom od 14,01, a iza su ostale Aleksandrija Mitrović i Natalija Dragojević.

Ivana je tako potvrdila sjajnu formu koju je pokazala i na nedavnom Zlatnom mitingu održanom u Beogradu. Španović je imala i skokove od 13,95 i 13,89 metara, ali je morala da preskoči granicu od 14 metara kako bi se domogla novog zlata.

Srebro je pripalo Aleksandriji sa rezultatom 13,67 metara. Natalija Dragojević je ostvarila skok od 13,20 i završila na trećoj poziiji. Ovo je bila posljednja priprema za legendarnu atletičarku pred Svjetsko dvoransko prvenstvo u Torunju krajem marta.

Podsjetimo, Španovićeva je nedavno oborila državni rekord na mitingu Zlatne lige u Beogradu, kada je zabilježila skok od 14,27.

