Ivana Španović postavlja standarde u 36. godini: Novo zlato za srpsku šampionku

Ivana Španović postavlja standarde u 36. godini: Novo zlato za srpsku šampionku

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Najbolja srpska atletičarka Ivana Španović još jednom je slavila na državnom prvenstvu Srbije.

ivana spanovic osvojila zlato na prvenstvu srbije Izvor: Kurir/Dado Đilas

Najbolja srpska atletičarka Ivana Španović je neprikosnovena na državnom nivou u disciplini troskok. Velika šampiona u skoku udalj se u poznoj fazi karijere odlučila za novu disiplinu i još jednom potukla daleko mlađu konkurenciju. Ona je na prvenstvu Srbije slavila skokom od 14,01, a iza su ostale Aleksandrija Mitrović i Natalija Dragojević.

Ivana je tako potvrdila sjajnu formu koju je pokazala i na nedavnom Zlatnom mitingu održanom u Beogradu.  Španović je imala i skokove od 13,95 i 13,89 metara, ali je morala da preskoči granicu od 14 metara kako bi se domogla novog zlata.

Srebro je pripalo Aleksandriji sa rezultatom 13,67 metara. Natalija Dragojević je ostvarila skok od 13,20 i završila na trećoj poziiji. Ovo je bila posljednja priprema za legendarnu atletičarku pred Svjetsko dvoransko prvenstvo u Torunju krajem marta.

Podsjetimo, Španovićeva je nedavno oborila državni rekord na mitingu Zlatne lige u Beogradu, kada je zabilježila skok od 14,27.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

03:12
Ivana Španović izjava posle pobede
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)

Tagovi

Ivana Španović Atletika

