"Ivana, da li ćeš kao i Novak?": Španovićeva se nasmijala, pa objasnila od čega sve zavisi

Poslije obaranja rekorda i pobjede u Beogradu Ivana Španović dobila je pitanje o Olimpijskim igrama 2028. godine i da li će tamo sa Novakom Đokovićem da se pojavi.

Ivana Španović je oborila dva rekorda na atletskom mitingu u Beogardu. Već u prvoj seriji je postavila rekord mitinga na 14.19 metara, pa ga je u trećoj seriji dodatno popravila na 14.27 što je bilo dovoljno za pobedu. Druga je bila Šveđanka Maja Askag, a treća Aleksandrija Mitrović (Srbija). Poslije uspjeha je Ivana pričala sa novinarima u miks zoni.

"Statistički mi nije mnogo bitno, ali je lijepo dodati rekord u kolekciju. Svakako mi je drago zbog pobjede, očekivala sam više. Tehnički nije bilo najsjajnije, probala sam malo duži zalet, to se odrazilo na ovaj način. Nisam uspjela da se namjestim tokom takmičenja. Dobar trening i priprema za ono što slijedi. Prvenstvo Balkana na Banjci je sljedeće, pa državno prvenstvo i to je to do Svjetskog prvenstva", počela je Ivana.

Poslije prvog skoka joj se iz usta otela i jedna psovka. Samo se nasmiala zbog toga.

"Pa, da. Uvijek sam takva, u tome sam cijeli život, vrlo sam strastvena po pitanju rada i napretka. Desi se svima. Ne zamjerite. Kod drugog skoka se trener ljutio što sam se vratila i nisam htjela da se piše rezultat."

O državnom rekordu

Ivana se takmiči u novoj disciplini - u troskoku. I već je postavila državni rekord sa 14.41m. To je željela da obori i sada, malo je falilo.

"Naravno da sam htjela. To mi je jedini zadatak bio, ta želja da skočim preko 14.41m. Na zagrijavanju je bilo sve super. Ovo je troskok. Za razliku od skoka udalj, gde sam na zagrijavanju znala koliko vrijedim za dana. Ovdje je drugačije. Malo da izađeš iz ose i to je i do pola metra manje."

Mnogo joj znači što je slavila pred domaćom publikom u svom gradu.

"To je posebno, naravno da mi mnogo znači."

"Ivana, hoćeš li kao Novak?

Novak Đoković je nedavno izjavio da je njegova želja da učestvuje na Olimpijskim igrama u Los Anđelesu 2028. godine. Upravo je to bilo pitanje za Ivanu, da li će tamo biti sa njim.

"Pa, lakše mi je psihički od kada sebi ne postavljam neke, ne bih rekla zadatke... Ako sam fizički zdrava, takmičiću se dokle god mogu. Mora da postoji lično zadovoljstvo, ambicija, motivacija, lični doživljaj. Ako nisam 100 odsto kako treba, rezultat neće doći.Apsolutno imamo o čemu da mislimo i na čemu da radimo. Koliko će to da traje? Vrijeme će reći. Ne želim time da se opterećujem", završila je Ivana Španović.