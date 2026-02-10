"Pristupam sa istim emocijama i željama": Ivana Španović najavila veliku borbu u Beogradu

Najbolja srpska atletičarka Ivana Španović ponovo će predstavljati domovinu, ovog puta u Beogradu.

Izvor: MN PRESS

Međunarodno takmičenje u atletici "Belgrade Indoor Meeting" biće održano 11. februara u Atletskoj dvorani na Banjici, a najbolja srpska atletičarka Ivana Španović je potvrdila učešće i još jednom će braniti boje domovine.

Ivana Španović je nedavno promijenila disciplinu, ali to je ne ometa da postavlja rekorde. To je uspjela već početkom nove godine kad je postavila nacionalni rekord i skočila 14,41 metar u Beogradu. Sada ima novu priliku, već u srijedu.

"Bez obzira što znam šta se dešava, lijepo je čuti šta se sve uradilo prethodnih godina. Drago mi je da sam i dalje među sportistima i da uživam u svim lijepim utiscima atletičara koji dolaze. Drago mi je da sam zdrava, jeste nova disciplina, ali sa istim emocijama i željama tome pristupam", rekla je Ivana Španović.

"Jedva čekam da vidim koliko mogu dalje od tog rekorda. Ima prostora za to.Tehnički je zahtjevnije, nadam se da ću da budem konkurentna na Svjetskom prvenstvu. Želim da vas pozovem da budete dio naših priprema za Svjetsko prvenstvo koje nas čeka u martu", dodala je najbolja srpska atletičarka.

Nedavno je Ivana Španović podvukla još neke ciljeve u karijeri. Nakon što je postavila nacionalni rekord, otkrila je da želi i korak dalje - da preskoči i 14,15 metara i na taj način da ispuni normu za Svjetsko prvenstvo.

Smotra najboljih atletičara kontinenta zakazana je za 20. mart i trajaće do 22, a održaće se u Poljskoj.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!