Ivana Španović u 36. godini pravi čuda: Pao rekord Srbije

Veliki rezultat najveće srpske atletičarke, a sezona je tek počela.

Najveća srpska atletičarka u istoriji Ivana Španović (35) ostvarila je najbolji rezultat na svijetu u troskoku ove godine, skokom od 14,41 metar u Beogradu. Ujedno, to je i novi nacionalni rekord u disciplini kojoj se Španovićeva posvetila u ovoj fazi karijere i ima velike ambicije.

Ivana se priprema za predstojeći Belgrejd indor miting 11. februara, gdje će i početi novu sezonu, u koju ulazi očigledno apsolutno spremna. Posle godina i decenija dominacije u skoku udalj, i na tom takmičenju nadmetaće se u svojoj novoj disciplini.

"Druga je disciplina, a isto uživanje, sve u sklopu priprema za najveća takmičenja koja nas očekuju ove sezone", rekla je ona.

Zacrtala cilj od 14,15 i već ga prebacila

Ivana je u najavi beogradskog takmičenja najavila svoju želju da preskoči 14,15 metara i da tako ispuni normu za Svjetsko prvenstvo u Torunu u Poljskoj od 20. do 22 marta. I sada i definitivno nema dileme da je spremna da je ostvari.

"Poslije toga želim da napredujem i rezultatski i tehnički i da se ustalim za veće daljine, kojima stremim", kazala je šampionka Evrope i sveta, koja je sada na novom, podjednako ambicioznom početku.

Evo koliko je popravila rezultat od 2025

U sezoni 2025, Ivana je na Svjetskom prvenstvu u atletici skočila 13,82 u troskoku, a njen današnji skok iz Beograda bio bi dovoljan za sedmo mjesto u finalu. Šampionka Lejanis Perez sa Kube tada je skočila 14,85, a srebrna Tea Lafond iz Domninikane 14,52. Bronzana Julimar Rohas iz Venecuele osvojila je treće mjesto sa skokom od 14,76.

Njen trener Goran Obradović Ćele pokazao je njen skok od 14,41 metar.