Ivana Španović potvrdila učešće na mitingu u Beogradu

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Ivana Španović potvrdila je svoje učešće na atletskom mitingu u Beogradu 11. februara. Prilika da se pokaže još jednom pred domaćom publikom.

ivana spanovic ucestvuje na mitingu u beogradu Izvor: MN PRESS

Ivana Španović biće jedna od najvećih zvijezda na predstojećem "Belgrade indoor mitingu". Srpska atletičarka će biti dio spektakla na Banjici 11. februara. Baš tu će započeti novu sezonu.

"Uvijek je zadovoljstvo nastupati pred svojom publikom i svojim ljudima. Beograd već deset godina ugošćuje najveća imena svjetske atletike koja uživaju u gostoprimstvu i podršci publike, a za uzvrat dobijaju vrhunske sportske spektakle", rekla je Ivana.

Njena glavna disciplina je skok udalj, a ovog puta će se u Beogradu takmičiti u troskoku.

"Nepotrebno je reći da sam i sama bila inspirisana takvom atmosferom i ambijentom u kom sam postizala neke od svojih najvećih rezultata. Ovog puta nastupam u drugoj disciplini, sa istim uživanjem, a u sklopu priprema za najveća takmičenja koja nas očekuju ove sezone".

"Hoću normu za Svjetsko prvenstvo"

Miting u Beogradu je jedan od osam sa "zlatnim statusom" u kalendaru Svetske atletike. Tu su još Boston, Njujork, Karlsrue, Lijeven, Torun, Ostrava i Madrid. Kruna sezone je Svjetsko dvoransko prvenstvo u Torunu (Poljska) od 20. do 22. marta.

"Moja želja je da u Beogradu ostvarim normu od 14.15 metara za Svjetsko prvenstvo. I da poslije toga nastavim da napredujem rezultatski i tehnički se ustalim za veće daljine kojima stremim", zaključila je Ivana Španović.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

01:13
Ivana Španović izjava
Izvor: Atletski Savez Srbije
Izvor: Atletski Savez Srbije

(MONDO)

