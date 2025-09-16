Ivana Španović ispala sa Svjetskog prvenstva: Promijenila disciplinu i podbacila, neslavan kraj za šampionku

Ivana Španović nije uspjela da se plasira u finale Svjetskog prvenstva u atletici takmičeći se u troskoku.

Ivana Španović nije uspjela da se plasira u finale Svetskog prvenstva u atletici u troskoku. U svojoj dosadašnjoj disciplini, skoku udalj, nije se takmičila i tu je bez borbe predala zlatnu medalju, a nije imala dobre kvalifikacija u troskoku.

Počela je srpska šampionka skokom od 13,82 metara i to je bilo dovoljno za osmo mjesto. U drugoj seriji nije bila ništa bolja, pa je sa 13,51 pala na 14. mesto. U posljednjoj seriji joj je bio potreban troskok od 14 metara da bi bila sigurna u 12 najboljih.

Što se tiče norme ona je bila na 14,35 i nije srpska atletičarka bila ni blizu toga. U trećem skoku imala je tek 13,66 i nije se ni približila finalu.

Loše Svjetsko prvenstvo za Srbiju

Za sada nema Srbija dobro Svjetsko prvenstvo. Prvo je Armin Sinančević ispao u kvalifikacijama u bacanju kugle, a zatim i Milica Gardašević nije prošla kvalifikacije u skoku udalj. Sada su Srbiji ostale još tri nade. Angelina Topić se takmiči u skoku uvis te Marija Vučenović i Adriana Vilagoš u bacanju koplja.

