Armin Sinančević prvi put bez finala na Svjetskom prvenstvu!

Armin Sinančević je na kraju ostao bez finala takmičenja u bacanju kugle i tako je neslavno počelo Svetsko prvenstvo za Srbiju.

Izvor: EPA/MAST IRHAM

Počelo je Svjetsko prvenstvo u atletici, a prvi srpski takmičar koji je nastupio bio je bacač kugle Armin Sinančević. On je nažalost odmah ispao jer je hicem od 20,18 metara zauzeo 16. mjesto u kvalifikacijama.

Za finale je bilo potrebno da baci 20,38, a da je to uspio već prve večeri bi bacao za medalju. Kako kaže razočaran je, nije mu smetao rani termin i smatra da je mogao više.

"Utisci su, šta da kažem, izgleda da nije bio moj danas. Ranije sam to lakše rješavao, uvijek sam ulazio u finala, ali ovoga puta mi se izgleda nije dalo. Dao sam sve od sebe, vidio sam da je rezultat 20.38 bio dovoljan. Znači 21 centimetar mi je falio. Idemo dalje, nije se dalo ovaj put, šta da kažem", rekao je on pa je objasnio dva prestupa na startu.

"Zagrijavanje, odradio sam sve dobro, ali hitac... Tehnički me je malo izbacio sa puta. Trebalo je sa tim drugim već da osiguram tih 20.50, 20.60 i trećim da idem na neki veći rezultat, ali danas nije bio moj dan. Tokom takmičenja sam računao 20.90, nisam znao da će biti 20.38."

Jutarnji termin jeste nezgodan, ali je njemu kao i svima ostalima. Ipak smatra da je ušao u finale mogao je da baca mnogo bolje.

"Jeste nezgodno, ali nama bacačima je svima isto. Svi smo u isto vrijeme, dve grupe, pošteno, tako da tu nema nikakvog... Jesam, da sam ušao u finale uveče bio sam spreman za mnogo više, mnogo više... Zato postoje kvalifikacije, evo prvi put ispadam kada je u pitanju Svjetsko prvenstvo", naglasio je Sinančević.

