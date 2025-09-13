Ivana Španović prepustila zlato, Milica je nije naslijedila: Srbija bez finalistkinje na SP

Srbiji nema ko da odbrani zlato u skoku u dalj na Svjetskom prvenstvu. Ivana Španović se nije ni pojavila, a Milica Gardašević nije prošla u finale.

Izvor: Andre Weening / AFP / Profimedia

Nakon što Armin Sinančević nije uspio da se plasira u finale Svjetskog prvenstva u atletici Srbija je čekala podne da dočeka novog predstavnika, ali Milica Gardašević je bila daleko od elite u skoku u dalj.

Pred svoj posljednji skok naša Milica je bila 21. na listi, a morala je da skoči do 12. mjesta kako bi imala šanse za prolazak dalje. Ipak iako je to bio treći ispravan skok nije Milica bila ni blizu.

U prvoj seriji je skočila 6,41 metar, u drugoj 6,34 i u trećoj 6,38. Naređala je u sedam centimetara tri skoka i nedostajalo joj je desetak da bi imala čemu da se nada. U disciplini u kojoj je Ivana Španović prije dvije godine osvojila svjetsko zlato, sada Srbija neće imati zašto da gleda finale.

Šta još čeka Srbiju?

Još četiri djevojke će se takmičiti pod zastavom Srbije na Svjetskom prvenstvu u Tokiju. Prvo će na borilište Ivana Španović u troskoku, zatim Angelina Topić u skoku u vis, a na kraju Adriana Vilagoš i Marija Vučenović u bacanju koplja. Ovo je njihov kompletan raspored.

