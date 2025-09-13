logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ivana Španović prepustila zlato, Milica je nije naslijedila: Srbija bez finalistkinje na SP

Ivana Španović prepustila zlato, Milica je nije naslijedila: Srbija bez finalistkinje na SP

Autor Dragan Šutvić
0

Srbiji nema ko da odbrani zlato u skoku u dalj na Svjetskom prvenstvu. Ivana Španović se nije ni pojavila, a Milica Gardašević nije prošla u finale.

Atletika Svjetsko prvenstvo Milica Gardašević nije ušla u finale Izvor: Andre Weening / AFP / Profimedia

Nakon što Armin Sinančević nije uspio da se plasira u finale Svjetskog prvenstva u atletici Srbija je čekala podne da dočeka novog predstavnika, ali Milica Gardašević je bila daleko od elite u skoku u dalj. 

Pred svoj posljednji skok naša Milica je bila 21. na listi, a morala je da skoči do 12. mjesta kako bi imala šanse za prolazak dalje. Ipak iako je to bio treći ispravan skok nije Milica bila ni blizu. 

U prvoj seriji je skočila 6,41 metar, u drugoj 6,34 i u trećoj 6,38. Naređala je u sedam centimetara tri skoka i nedostajalo joj je desetak da bi imala čemu da se nada. U disciplini u kojoj je Ivana Španović prije dvije godine osvojila svjetsko zlato, sada Srbija neće imati zašto da gleda finale. 

Šta još čeka Srbiju? 

Još četiri djevojke će se takmičiti pod zastavom Srbije na Svjetskom prvenstvu u Tokiju. Prvo će na borilište Ivana Španović u troskoku, zatim Angelina Topić u skoku u vis, a na kraju Adriana Vilagoš i Marija Vučenović u bacanju koplja. Ovo je njihov kompletan raspored.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Pročitajte i ovo:

Tagovi

Atletika Milica Gardašević

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC