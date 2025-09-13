Srbija čeka djevojke da donesu medalju sa Svjetskog prvenstva: Evo kad nastupaju Španović, Vilagoš, Topić...

Armin Sinančević je ispao, sada ćemo gledati pet srpskih djevojaka kako se bore za medalje na Svjetskom prvenstvu u atletici u Tokiju.

Počelo je Svjetsko prvenstvo u atletici i to vrlo nepovoljno za Srbiju. Armin Sinančević je startovao hicem od 20,18 i nije prošao u finale takmičenja u bacanju kugle, Za prolazak u finale je trebalo baciti 20,38.

Ipak nije on jedini srpski takmičar u Tokiju, a već danas nastupa Milica Gradaščević. Ona u skoku udalji ima kvalifikacije u 11:30, a ako prođe u finale ono će biti održano u nedjelju od 13:40 po našem vremenu.

Ivana Španović se ove godine takmiči u troskoku i njoj su kvalifikacije 16. septembra u 12:40, a eventualno finale dva dana kasnije u 13:55. Zatim se čeka Angelina Topić u skoku uvis u kvalifikacijama 18. septembra od 12:15, a nadamo se u finalu 21. septembra od 12:30.

Na kraju nastupaju Adriana Vilagoš i Marija Vučenović u bacanju koplja. Njima su kvalifikacije 19. septembra u 12:30 pa u 14:00, a potencijalno finale je na programu sutradan u 14:05.

