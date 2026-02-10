Čeka nas spektakl: Ivana Španović najavila velike stvari u Beogradu

U Beogradu se 11. februara na Banjici održava "Belgrade Indoor Meeting".

Međunarodno takmičenje u atletici "Belgrade Indoor Meeting" biće održano 11. februara u Atletskoj dvorani na Banjici, gdje će se okupiti najbolji svetski i domaći atletičari, a tim povodom danas je održana konferencija za medije na kojoj su se javnosti obratili promoteri takmičenja.

"Bez obzira što znam šta se dešava, lijepo je čuti šta se sve uradilo prethodnih godina. Drago mi je da sam i dalje među sportistima i da uživam u svim lijepim utiscima atletičara koji dolaze. Drago mi je da sam zdrava, jeste nova disciplina, ali sa istim emocijama i željama tome pristupam. Jedva čekam da vidim koliko mogu dalje od tog rekorda. Ima prostora za to. Tehnički je zahtjevnije, nadam se da ću da budem konkurentna na SP. Želim da vas pozovem da budete dio naših priprema za SP koje nas čeka u martu", rekla je Ivana Španović koja će se takmičiti u troskoku i koja je prethodno postavila nacionalni rekord u ovoj disciplini.

Publiku u Beogradu očekuje pravi atletski spektakl, uz nastupe svjetskih i olimpijskih šampiona, kao i najboljih domaćih atletičara. Na programu su atraktivne discipline, među kojima su sprint na 60 metara, trke na 400 i 800 metara, kao i tehničke discipline poput skoka uvis, skoka udalj i troskoka. Direktan prenos takmičenja biće na Areni od 14.30 do 19 časova.

Armin Sinančević će predstavljati Srbiju u bacanju kugle:

"Očekuje nas miting zlatne serije, svima je čast, pa i meni. Biće tu najbolji bacači kugle, u najboljoj formi, svi su spremni i boriće se za pobjedu. Imam problem sa međurebarnim mišićem. Pričam sa doktorima, radimo na oporavki, želim da napravim rezultat u Beogradu. Vidjeću da li ću se do sutra oporaviti i da li ću se uopšte takmičiti", rekao je on.

Prisutnima se obratio i predsjednik SAS Slobodan Branković:

"U ime SAS bih se zahvalio gradu Beogradu na podršci. Jedan od najvećih atletskih događaja tokom zime. Ponosan sam što su ljudi iz SAS za 11 godina napravili ovakvu infrastrukturu i omogućili da se organizuje ovakvo takmičenje i da se naši atletičari takmiče sa svojim kolegama. Imaćete priliku da vidite sjajan događaj i ujedno 120 godina postojanja srpske atletike. Biće atletičari iz 50 zemalja svijeta, mnogo olimpijskih, svjetskih i evropskih medalja, imaćemo 21 srpskog predstavnika. Biće tu perspektivni juniori i juniorke koji inače ne bi mogli da se takmiče da mi nismo domaćini. Želim svim gostima da se takmiče, našima da budu najbolji i da ostvare sve što žele i da ispune norme za Svjetsko prvenstvo i da slika iz Beograda bude najbolja", naveo je on.

