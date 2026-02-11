logo
Nema joj ravne: Ovako je Ivana Španović razbila konkurenciju i slavila u Beogradu

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Najbolja srpska atletičarka oborila je državni rekord na mitingu Zlatne lige u Beogradu.

Ivana Španović najbolja na mitingu u Beogradu Izvor: MONDO/Matija Popović

Najbolja srpska atletičarka Ivana Španović slavila je na mitingu Zlatne lige u Beogradu u disciplini troskok. Iako ovo nije primarna disciplina srpske šampionke, konkurencija joj nije bila ni blizu.

Već u prvoj seriji je postavila visok standard i oborila rekord, a onda je u trećem pokušaju popravila svoj rezultat. To je bio pobjednički skok od 14,27.

Pogledajte pobednički skok vrijedan rekorda:

Pogledajte

00:21
Ivana Španović popravila rekord mitinga
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Drugo mesto je zauzela Maja Oskag iu Švedske sa rezultatom 13, 64, dok je trećeplasirana bila Slovenka Neja Filič sa 13,61. 

