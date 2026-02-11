Nema joj ravne: Ovako je Ivana Španović razbila konkurenciju i slavila u Beogradu

Najbolja srpska atletičarka oborila je državni rekord na mitingu Zlatne lige u Beogradu.

Izvor: MONDO/Matija Popović

Najbolja srpska atletičarka Ivana Španović slavila je na mitingu Zlatne lige u Beogradu u disciplini troskok. Iako ovo nije primarna disciplina srpske šampionke, konkurencija joj nije bila ni blizu.

Već u prvoj seriji je postavila visok standard i oborila rekord, a onda je u trećem pokušaju popravila svoj rezultat. To je bio pobjednički skok od 14,27.

Pogledajte pobednički skok vrijedan rekorda:

Pogledajte 00:21 Ivana Španović popravila rekord mitinga Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Drugo mesto je zauzela Maja Oskag iu Švedske sa rezultatom 13, 64, dok je trećeplasirana bila Slovenka Neja Filič sa 13,61.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!