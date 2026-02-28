logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Bizaran gol u Španiji: Golman uzalud pokazivao sudiji zašto nije mogao da odbrani

Bizaran gol u Španiji: Golman uzalud pokazivao sudiji zašto nije mogao da odbrani

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Na meču u Španiji između Luga i drugog tima Atletik Bilbaa viđen je jedan dosta bizaran pogodak zbog lošeg stanja terena.

Bizaran gol u Španiji: Golman uzalud pokazivao sudiji zašto nije mogao da odbrani Izvor: Printscreen/X/Eneko Moreno

Nisu ni svi tereni u Španiji tako dobri. Pa čak ni oni koji bi trebalo da budu. Tako je na utakmici između rezervnog tima Atletik Bilbaa i Luga viđen zaista bizaran gol.

U pitanju je meč niželige u Primeri RFEF grupi 1 gdje je Lugo savladao Bilbao B minimalnim rezultatom, a jedini gol u 38. minutu postigao je Nikolas Reneiro. Ono što je problem jeste da pogodak vrlo vjerovatno ne bi bio postignut da nije bilo velikih problema sa terenom na kom se igralo.

U momentu kada je Reneiro šutnuo, golman Mikel Santos se bacio i izgledalo je kao da ima loptu na ruci, ali je ona nezgodno odskočila. U petercu je bila blatnjava rupa od koje je lopta završila u mreži. Čuvar mreže je pokazivao sudiji šta je problem i zašto nije odbranio, ali arbitar ništa tu nije mogao. Samo je pokazao na centar.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:43
Fudbalska revolucija u Kataru 2
Izvor: MONDO/Milutin Vujičić
Izvor: MONDO/Milutin Vujičić

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Atletik Bilbao Segunda

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC