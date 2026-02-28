Bizaran gol u Španiji: Golman uzalud pokazivao sudiji zašto nije mogao da odbrani

Na meču u Španiji između Luga i drugog tima Atletik Bilbaa viđen je jedan dosta bizaran pogodak zbog lošeg stanja terena.

Nisu ni svi tereni u Španiji tako dobri. Pa čak ni oni koji bi trebalo da budu. Tako je na utakmici između rezervnog tima Atletik Bilbaa i Luga viđen zaista bizaran gol.

U pitanju je meč niželige u Primeri RFEF grupi 1 gdje je Lugo savladao Bilbao B minimalnim rezultatom, a jedini gol u 38. minutu postigao je Nikolas Reneiro. Ono što je problem jeste da pogodak vrlo vjerovatno ne bi bio postignut da nije bilo velikih problema sa terenom na kom se igralo.

El gol que acaba de recibir el Bilbao Athletic en Lugo es surrealista.



❌ El estado del césped es quien desvía el balón a portería.pic.twitter.com/XdSzqEqDGE — Eneko Moreno (@EnekoMF_)February 27, 2026

U momentu kada je Reneiro šutnuo, golman Mikel Santos se bacio i izgledalo je kao da ima loptu na ruci, ali je ona nezgodno odskočila. U petercu je bila blatnjava rupa od koje je lopta završila u mreži. Čuvar mreže je pokazivao sudiji šta je problem i zašto nije odbranio, ali arbitar ništa tu nije mogao. Samo je pokazao na centar.

